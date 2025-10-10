Kömmerling 76 WarmCore : système hybride PVC-alu

Kömmerling 76 WarmCore est un système hybride innovant qui combine les avantages du PVC et de l’aluminium dans une conception unique. Grâce à son noyau central en PVC enveloppé d’un parement aluminium intérieur et extérieur, il associe performance thermique, robustesse et esthétique contemporaine.

Conçu pour simplifier le travail des fabricants, le système WarmCore peut être assemblé et soudé directement sur une ligne PVC, sans investissement majeur ni modification du process industriel.

Les profilés sont préassemblés dès la livraison et équipés de joints prémontés, ce qui réduit considérablement le temps d’usinage et de montage.

Durable et écoresponsable, le système peut intégrer jusqu’à 100 % de PVC recyclé et 90 % d’aluminium recyclé, permettant de réduire significativement l’empreinte carbone.

Ses excellentes performances thermiques (Ud de 1,0 W/m²K pour la porte d'entrée) et son étanchéité renforcée à trois joints assurent un confort optimal et une efficacité énergétique durable.

Matériaux (détail) :