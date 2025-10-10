ConnexionS'abonner
Kömmerling 76 WarmCore : système hybride PVC-alu

Kömmerling (profine France SAS)
Kömmerling 76 WarmCore est un système hybride innovant qui combine les avantages du PVC et de l’aluminium dans une conception unique. Grâce à son noyau central en PVC enveloppé d’un parement aluminium intérieur et extérieur, il associe performance thermique, robustesse et esthétique contemporaine.

Conçu pour simplifier le travail des fabricants, le système WarmCore peut être assemblé et soudé directement sur une ligne PVC, sans investissement majeur ni modification du process industriel.
Les profilés sont préassemblés dès la livraison et équipés de joints prémontés, ce qui réduit considérablement le temps d’usinage et de montage.

Durable et écoresponsable, le système peut intégrer jusqu’à 100 % de PVC recyclé et 90 % d’aluminium recyclé, permettant de réduire significativement l’empreinte carbone.
Ses excellentes performances thermiques (Ud de 1,0 W/m²K pour la porte d'entrée) et son étanchéité renforcée à trois joints assurent un confort optimal et une efficacité énergétique durable.

Matériaux (détail) :

  • Noyau central : PVC recyclé
  • Parements intérieur et extérieur : Aluminium recyclé
  • Joints en EPDM haute durabilité

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système hybride PVC / aluminium.
Parement intérieur-extérieur aluminium autour d’un noyau central PVC.
Profondeur de construction : 76 mm.
Technologie à 5 chambres.
Coefficient thermique Uw : 1,2 W/m²K pour une fenêtre 1 vantail avec dormant, ouvrant et vitrage WE (Ug 1,0). Dimensions (lxh) : 1,23 x 1,48 m.
Étanchéité renforcée : 1 joint central + 2 joints de frappe.
Zone de décompression pour drainage efficace.
Dimension maximale du vantail de porte d'entrée : 2 300 x 1 000 mm. Poids maximal du vantail : 100 kg.
Aucune nécessité de renfort supplémentaire.
Profilés préassemblés et joints prémontés.
Assemblage et soudure possibles sur ligne PVC sans modification.
Utilisation de matériaux recyclés : PVC jusqu’à 100 %, aluminium jusqu’à 90 %.
Finition mono- ou bi-coloration selon nuancier RAL.
Compatible avec vitrages de 24 à 50 mm (classique, décoratif, anti-effraction, phonique).
Seuil aluminium de 20 mm conforme à la réglementation PMR.

Matériaux

  • Aluminium
  • PVC

Labels et certifications

  • Réglementation PMR (arrêté du 20 Avril 2017)

Divers

Portes d’entrée
Fenêtres
Baies coulissantes
Projets neuf et rénovation

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Kömmerling (profine France SAS) - Batiweb

profine France SAS est un concepteur de systèmes en PVC pour fenêtres, portes d’entrée,...

ZI - 2 rue Gutleutfeld
67440 MARMOUTIER
France

Plus d'informations


