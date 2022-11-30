ConnexionS'abonner
Gamme 76 Advanced : système à joint central

Kömmerling (profine France SAS)

Avec sa nouvelle gamme 76 ADVANCED, KÖMMERLING reste fidèle à sa stratégie d‘excellence : proposer la meilleure offre du marché avec des profilés PVC de haute qualité répondant à toutes les demandes en neuf ou en rénovation. 76 ADVANCED atteint des performances techniques et esthétiques de très haut niveau, bien au-delà des exigences et des réglementations en vigueur. Le système améliore considérablement l’isolation thermique, phonique, l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent et renforce également la sécurité.

Disponible avec de nombreuses options et une large palette de couleurs, la gamme 76 ADVANCED répond aux besoins d’une gamme de menuiseries encore plus performantes, pour suivre l’évolution de la maison, le « penser la maison », le respect de l’environnement et les réglementations en vigueur.

Grâce à son système à chambres et 3 joint, dont un central, la gamme 76 ADVANCED fait preuve d’étanchéité aux performances extrêmes certifiées : A*4, E*9A, V*A3. Sa conception ingénieuse permet d’optimiser la production. La 1ère gamme certifié construction passive est évidemment personnalisable et déclinée en plusieurs esthétiques (couleur, design des ouvrants, etc.), et faite en PVC greenline 100% recyclable sur notre site de production à Marmoutier. Kömmerling est fier de proposer des produits 100% made in France.

Construction à 6 chambres d’isolation des profilés en PVC.
Les faibles largeurs de vues des profilés maximisent les apports de lumière.
Système d'étanchéité centrale hautement isolant, valeur Uf de 1,0 W / (m²K) dans la version standard.
Protection contre le bruit jusqu'à 48 dB grâce aux grandes possibilités de vitrage jusqu'à 50 mm.
Joints en PCE soudables ou en EPDM gris clair ou noir.
Disponible en blanc, ou selon le programme de couleurs KÖMMERLING.
Possibilité de capots en aluminium AluClip ou de capot statique AluClip Pro.
Possibilité de créer des portes personnalisées et sur mesure en harmonie avec la finition des fenêtres

Excellentes performances thermiques et acoustiques
Déclinaison en coloris tendances
Capotage Alu possible

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
