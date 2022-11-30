Gamme 76 Advanced : système à joint central

Avec sa nouvelle gamme 76 ADVANCED, KÖMMERLING reste fidèle à sa stratégie d‘excellence : proposer la meilleure offre du marché avec des profilés PVC de haute qualité répondant à toutes les demandes en neuf ou en rénovation. 76 ADVANCED atteint des performances techniques et esthétiques de très haut niveau, bien au-delà des exigences et des réglementations en vigueur. Le système améliore considérablement l’isolation thermique, phonique, l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent et renforce également la sécurité.



Disponible avec de nombreuses options et une large palette de couleurs, la gamme 76 ADVANCED répond aux besoins d’une gamme de menuiseries encore plus performantes, pour suivre l’évolution de la maison, le « penser la maison », le respect de l’environnement et les réglementations en vigueur.



Grâce à son système à chambres et 3 joint, dont un central, la gamme 76 ADVANCED fait preuve d’étanchéité aux performances extrêmes certifiées : A*4, E*9A, V*A3. Sa conception ingénieuse permet d’optimiser la production. La 1ère gamme certifié construction passive est évidemment personnalisable et déclinée en plusieurs esthétiques (couleur, design des ouvrants, etc.), et faite en PVC greenline 100% recyclable sur notre site de production à Marmoutier. Kömmerling est fier de proposer des produits 100% made in France.