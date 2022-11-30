Gamme e.VOLUTION profilés 70 mm

Choisir KÖMMERLING, c‘est choisir la marque d‘un leader de profilés pour vos fenêtres PVC premium. KÖMERLING est aujourd‘hui synonyme de haute couture et de qualité sans compromis. Avec la gamme e.VOLUTION profilés de 70 mm, KÖMMERLING propose la plus belle offre pour réussir tous vos projets.



Comme toutes les gammes de KÖMMERLING, elle est conçue à partir du PVC greenline, une matière première sans adjuvants à base de métaux lourds. Ces derniers ont été remplacés par une formulation calcium-zinc, qui assure au PVC les mêmes performances que la matière traditionnellement employée. C’est aussi une gamme complète et optimisée permettant une rationalisation de la production et des stocks, elle est estampillée Marque NF Profilés de fenêtres en PVC et bénéficie de l’Avis Technique du CSTB.