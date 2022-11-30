Gamme e.VOLUTION profilés 70 mm
Choisir KÖMMERLING, c‘est choisir la marque d‘un leader de profilés pour vos fenêtres PVC premium. KÖMERLING est aujourd‘hui synonyme de haute couture et de qualité sans compromis. Avec la gamme e.VOLUTION profilés de 70 mm, KÖMMERLING propose la plus belle offre pour réussir tous vos projets.
Comme toutes les gammes de KÖMMERLING, elle est conçue à partir du PVC greenline, une matière première sans adjuvants à base de métaux lourds. Ces derniers ont été remplacés par une formulation calcium-zinc, qui assure au PVC les mêmes performances que la matière traditionnellement employée. C’est aussi une gamme complète et optimisée permettant une rationalisation de la production et des stocks, elle est estampillée Marque NF Profilés de fenêtres en PVC et bénéficie de l’Avis Technique du CSTB.
Caractéristiques techniques
Performance acoustique jusqu‘à 40dB, Uw = 1.0 W/(m²K), avec un Ug = 0.7 W/(m²K)
Profondeur de feuillure de vitrage de 54 mm à 62 mm, pouvant recevoir des triples vitrages jusqu‘à 42
Système à 5 chambres d‘isolation
Système à double joint de frappe
Profilé d‘épaisseur 70 mm
Double joint de frappe PCE à la géométrie optimisée pour un meilleur ébavurage et une parfaite étanchéité dans les angles
Système aux épaisseurs de parois supérieures aux normes en vigueur
Design fluide et épuré avec les ouvrants Elégance semi affleurants de 78 mm
Seuil PMR (personne à mobilité réduite), à rupture de pont thermique, adapté à l‘ensemble de la gamme (Système sous DTA)
2 esthétiques pour faire la différence : version classique et version élégance
Gamme complète
Deux types de design
Excellentes performances
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Profilés
- Fenêtres pvc
