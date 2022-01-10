ConnexionS'abonner
Échelle d’accès dalle, l'échelle sécurisée pour accéder aux chantiers

TUBESCA-COMABI

INNOVATION 2022

L'échelle d'accès dalle est la solution idéale pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages…) jusqu'à 4,8 m. Conçus en aluminium, trois modèles télescopiques sont disponibles pour répondre aux différentes hauteurs rencontrées sur chantier.

Confort :

  • Marches antidérapantes 80mm
  • Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)

Sécurité :

  • Portillon à fermeture automatique
  • 2 rampes à la montée et à la descente

Praticité :

  • Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et facilité le transport
  • Anneaux de grutage
  • Roues pour faciliter les déplacements

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Usage : ultra-intensif
Utilisation : sur sol plat
Charge maxi : 150 kg
Garantie 5 ans
Fabriqué en France

Divers

Application : construction, gros oeuvre

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

TUBESCA-COMABI - Batiweb

Tubesca-Comabi est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions...

976 route de Saint-Bernard
01600 TREVOUX
France

Plus d'informations


