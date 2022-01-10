Échelle d’accès dalle, l'échelle sécurisée pour accéder aux chantiers

INNOVATION 2022



L'échelle d'accès dalle est la solution idéale pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages…) jusqu'à 4,8 m. Conçus en aluminium, trois modèles télescopiques sont disponibles pour répondre aux différentes hauteurs rencontrées sur chantier.



Confort :

Marches antidérapantes 80mm

Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)

Sécurité :

Portillon à fermeture automatique

2 rampes à la montée et à la descente

Praticité :