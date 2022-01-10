Échelle d’accès dalle, l'échelle sécurisée pour accéder aux chantiers
INNOVATION 2022
L'échelle d'accès dalle est la solution idéale pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages…) jusqu'à 4,8 m. Conçus en aluminium, trois modèles télescopiques sont disponibles pour répondre aux différentes hauteurs rencontrées sur chantier.
Confort :
- Marches antidérapantes 80mm
- Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)
Sécurité :
- Portillon à fermeture automatique
- 2 rampes à la montée et à la descente
Praticité :
- Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et facilité le transport
- Anneaux de grutage
- Roues pour faciliter les déplacements
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Usage : ultra-intensif
Utilisation : sur sol plat
Charge maxi : 150 kg
Garantie 5 ans
Fabriqué en France
Divers
Application : construction, gros oeuvre
Familles d'ouvrage
- Industrie
