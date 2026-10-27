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+ ECO DYN 3 : l’E.C.S. thermodynamique collective avec PAC au R290

CHAROT

Dédié au neuf et à la rénovation le + ECO DYN 3 est simplifié et optimisé.

Il est composé de :

  • Une pompe à chaleur haute température Air extérieur / eau, monobloc au R290, classée A+++. 
  • Un ballon JANGO en acier Thermo-laqué de 300 à 2000 litres.
  • Une armoire de commande et de puissance qui intègre le régulateur Pack Control 4.
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pompe à chaleur :
2 puissances disponibles de 13 et 17 kW. Mise en cascade possible pour une puissance totale jusqu’à 102 kW
Température d’eau jusqu’à 75° pour une température extérieure de - 25°C à + 40°C
Installation extérieure
Bas niveau sonore 
Ballon JANGO :
Serpentin à grande surface d’échange pour un transfert optimal des calories de la PAC
Isolation classée au feu M1 ou M0
Armoire de commande et de puissance :
Alimentation de la PAC et intégration de son régulateur
Pilotage et surveillance de tout le système ECS
Raccordement à une GTC en Bacnet IP ou Modbus RTU

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Tertiaire

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