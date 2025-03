EcoRupteurs longitudinal+ / transversal : les rupteurs de ponts thermiques associés à la gamme entrevous Isoleader

EcoRupteurs Longitudinaux+ et Transversaux pour plancher isolant Milliwatt : optimisation des ponts thermiques et performance énergétique

Les EcoRupteurs sont des solutions innovantes pour le traitement des ponts thermiques, spécifiquement conçus pour être intégrés au plancher isolant Milliwatt sur vide sanitaire. Développés pour s’associer parfaitement avec les entrevous Isoleader, ces rupteurs permettent de garantir une isolation thermique optimale.

Les EcoRupteurs Longitudinaux+ se fixent directement sur les entrevous Isoleader, tandis que les EcoRupteurs Transversaux assurent la connexion entre les entrevous en début et fin de travée, grâce à un système d’emboîtement facile à installer.

Les EcoRupteurs sont destinés à être utilisés dans des planchers isolants sur vide sanitaire pour des maisons individuelles, maisons groupées, petits collectifs et bâtiments non résidentiels (avec vide sanitaire non accessible). Ils sont compatibles avec toutes les zones sismiques en France métropolitaine.

Idéals pour la réalisation de planchers à haute performance énergétique, ces rupteurs permettent d'intégrer l'isolation thermique directement au plancher structure, assurant ainsi une efficacité énergétique maximale.

Les avantages des EcoRupteurs :

Amélioration du traitement des ponts thermiques, pour une performance thermique optimale du plancher.

Aucun conflit avec les descente d’évacuation d’eaux usées.

Pose simple et rapide, pour un gain de temps sur chantier.

Les EcoRupteurs Longitudinaux+ et Transversaux sont essentiels pour garantir la performance énergétique et la confort thermique de votre projet de construction, tout en optimisant l’isolation des planchers sur vide sanitaire.

Matériaux (détail) :