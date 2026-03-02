Enduit naturel de lissage
Enduit de finition intérieur. Application au rouleau ou à la lame à lisser. Lisse les murs, masque les imperfections. Avant peinture ou revêtement mural.
Les avantage de l'enduit de lissage naturel :
- Enduit de finition intérieur. Application au rouleau ou à la lame à lisser.
- Lisse les murs, masque les imperfections. Avant peinture ou revêtement mural.
- Premier enduit naturel en pâte
- Facile à utiliser
- Excellente adhérence
- Excellente finition
- Produit éco-conçu : plus de 60% de CO2 économisé (vs FDES collective A1) & 99,2% de matières d’origine naturelle
- Certification EC 1 (très faible emission COV) = 500 fois moins de COV
- Et toujours qualité professionnelle
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conditionnement : Sac poudre 5 kg et 15 kg, tube 300 g, seaux 1,5 kg, 4 kg et 10 kg
Type : Enduit de lissage naturel
Usage : Finition intérieure
Supports : Murs intérieurs
Application : Rouleau, lame à lisser
Finition : Lisse
Revêtements compatibles : Peinture, revêtements muraux
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
SUSPENTE HOURDIS 3 EN 1
La suspente hourdis 3 en 1 se fixe sur les hourdis béton et permet de fixer les fourrures de 3 façons : avec suspentes courtes ou longues ou avec tige filetée. Elle se fixe sur...
RAIL COURBE, réalisation plus aisée de cloison courbe
Rail 50 type U profilé métallique perforé destiné à la réalisation de cloison courbe, composé de « vertèbres » permettant la courbure....
Appui intermédiaire, système de fixation réglable pour le doublage des murs sur ossatures métallique
La solution de fixations réglables pour le doublage des murs sur ossature métallique. Rapidité et facilité de mise en oeuvre. Pas de pont thermique grâce à la composition...
I CLIC SOLUTIONS : système d’ossature métallique pour plafond suspendu logue portée
Le système I CLIC SOLUTIONS est un système d’ossature métallique pour plafond suspendu longue portée, fixée sur support bois, métallique ou béton,...
HUMI’PROTECT : Enduit en poudre à base de ciment
Enduit en poudre à base de ciment pour le traitement des supports dégradés par l’humidité en intérieur et extérieur. HUMI’PROTECT est un enduit...
Oscar : Enduit en pâte super fin
Enduit en pâte super fin. Intérieur- extérieur. Enduit en pâte pour travaux de finition en intérieur et extérieur sur murs et plafonds. Oscar permet d’obtenir...
Bande à joint papier hydro spéciale pièces humides
La bande à joint papier hydro permet de réaliser les joints des plaques de plâtre. C’est un papier kraft avec traitement hydrofuge. Disponibles en 30ML et 50ML et largeur 51mm. Les...
SEMIN MOB gamme DOUG : panneaux pour l’isolation thermique extérieure sous enduit des maisons ossatures bois
Les panneaux SEMIN MOB en fibre de bois à enduire sont spécialement conçus pour l’isolation des maisons à ossature bois. Grâce à leur grand format, ces panneaux...
SEM WOOD POUDRE : enduit de rebouchage en poudre sur bois
Enduit de rebouchage en poudre pour le traitement des trous et fissures sur bois. Caractéristiques principales : Enduit de rebouchage sur bois Application manuelle (au couteau à...
SEM WOOD PATE : enduit de rebouchage en pâte sur bois
Enduit de rebouchage en pâte pour le traitement des trous et fissures de petite taille sur bois. Caractéristiques principales : Enduit de rebouchage sur bois Application manuelle...