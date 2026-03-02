Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Enduit naturel de lissage

Partager le produit
SEMIN

Enduit de finition intérieur. Application au rouleau ou à la lame à lisser. Lisse les murs, masque les imperfections. Avant peinture ou revêtement mural.

Les avantage de l'enduit de lissage naturel :

  • Enduit de finition intérieur. Application au rouleau ou à la lame à lisser.
  • Lisse les murs, masque les imperfections. Avant peinture ou revêtement mural.
  • Premier enduit naturel en pâte
  • Facile à utiliser
  • Excellente adhérence
  • Excellente finition
  • Produit éco-conçu : plus de 60% de CO2 économisé (vs FDES collective A1) & 99,2% de matières d’origine naturelle
  • Certification EC 1 (très faible emission COV) = 500 fois moins de COV
  • Et toujours qualité professionnelle

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conditionnement : Sac poudre 5 kg et 15 kg, tube 300 g, seaux 1,5 kg, 4 kg et 10 kg
Type : Enduit de lissage naturel
Usage : Finition intérieure
Supports : Murs intérieurs
Application : Rouleau, lame à lisser
Finition : Lisse
Revêtements compatibles : Peinture, revêtements muraux

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.