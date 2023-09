Enjeux et opportunités de la construction hors-site - CHS1

Catégorie : Formation continue

Le secteur de la construction et de l’immobilier en France et dans le monde fait face à des enjeux majeurs : l’impact de la construction sur l’environnement est gigantesque, la productivité a baissé dans la construction en France sur les 20 dernières années, a main d’œuvre qualifiée se raréfie, conséquence de la baisse continue de l’attractivité des métiers du BTP, les délais de construction augmentent et la qualité diminue.



Dans ce contexte, la construction Hors site, qui consiste à fabriquer en usine des ensembles ou sous-ensembles de bâtiment à forte valeur ajoutée, apporte des réponses concrètes et efficaces à ces enjeux.



Objectifs :

Comprendre les règles de base et les spécificités de la construction hors-site.

Connaître les différentes méthodes de construction hors site.

Identifier les changements de modèles économiques induits par ces nouvelles méthodes.

Identifier les impacts sur le périmètre d’intervention des acteurs de la chaîne de construction.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir des connaissances de base dans le domaine de la construction Publics ciblés : Tous les acteurs de la chaîne de valeur immobilière désirant appréhender le marché de la construction hors-site et identifier les opportunités par rapport à leur activité.

Programme :

MATIN



9h-12h30

Pascal Chazal, Expert construction hors-site, Campus Hors Site



Le marché de la construction et les changements nécessaires

Le marché de la construction hors-site.

Les avantages et limites de la construction traditionnelle.

La conception pour la préfabrication et l’assemblage (« DfMA » Design for Manufacture and Assembly).



Les différents systèmes et matériaux utilisés

Les méthodes modernes de construction (MMC)

Choix du procédé constructif le plus approprié à son projet.



APRES-MIDI



14h-17h30

Pascal Chazal, Expert construction hors-site, Campus Hors Site



Le positionnement du hors-site

Se positionner par rapport à la construction hors-site.



Les avantages et les limites du hors-site au travers d’un panorama mondial

Rappel des enjeux de la préfabrication.

Avantages et limites de la construction hors-site.

Panorama mondial et national.



Le processus industriel appliqué à la construction

Comparaison du processus traditionnel au processus industriel.

Impacts sur les métiers tout au long de la chaîne de production d’un bâtiment.

Introduction à la vision en coût global.



Sessions :