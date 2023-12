Professionnels de la rénovation énergétique, TEKSIAL vous propose le traitement et le versement de la prime énergie (Certificats d’Economies d’Energie) et de MaPrimeRénov’ pour vos clients.

Déduisez ces primes de vos devis et gagnez en compétitivité sur vos chantiers !

Le financement CEE et MaPrimeRénov’ avec TEKSIAL vous offre :

L’accès à un simulateur pour estimer le montant des primes pour vos clients

La mise à disposition d’un espace pro pour suivre le traitement de vos dossiers d’aide en 1 quelques clics

L’accès à une bibliothèque de documents : checklists devis, factures, décryptages réglementaires, supports de vente…

La prime énergie

Issue du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), cette prime vise à financer une partie des travaux de rénovation énergétique des propriétaires et locataires. Le montant de la prime dépend de la situation géographique du bien, du revenu du ménage et du type de travaux effectués. Pour les travaux d’installation de chauffage aux énergies renouvelables, une bonification de la prime permet jusqu’à 5 000 € d’aide pour vos clients.