Formation et accompagnement RGE

Nous vous accompagnons dans votre montée en compétences grâce à nos offres de formation adaptées à vos besoins, en e-learning ou en présentiel.

Formation RGE

En partenariat avec des centres de formation de qualité, nous vous proposons des formations qualifiantes en vue de l’obtention du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Nos équipes vous accompagnent dans le choix de la formation RGE adaptée à votre métier et vos chantiers.

Formations règlementation et dispositif CEE

Le centre de formation TEKSIAL, certifié Qualiopi, vous propose des formations en e-learning ou en présentiel sur le dispositif des CEE et des aides à la rénovation énergétique ainsi que des formations plus ciblées sur certaines règlementations liées à des fiches de travaux.



Labels & Certifications :