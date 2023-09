Fondamentaux de la lumière et de l’éclairage - LUMI2

Catégorie : Formation continue

Un éclairage intérieur réussi permettra de fournir une quantité de lumière suffisante, prévenir l’éblouissement, maximiser agrément et bien-être, optimiser les impacts sur la santé mais aussi de maitriser les consommations énergétiques.



Afin de satisfaire ces cinq composantes dans le cadre d’une démarche de construction ou de rénovation durable, il est aujourd’hui important de privilégier l’utilisation de la lumière naturelle et de considérer l’éclairage artificiel comme une solution complémentaire.



Cette formation aborde les connaissances de base de l’éclairage : définitions, vocabulaire, grandeurs, métriques de l’éclairage naturel et électrique. Associé à la formation LUMI3, cette formation a pour ambition de proposer les bases pour une approche globale de la conception de l’éclairage intérieur.



Objectifs :

Comprendre les principes de base de l’éclairage.

Maîtriser les divers indicateurs de caractérisation de l’éclairage intérieur.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’œuvre : AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes - Maîtres d’ouvrage

Programme :