FRIAPHON®, la solution acoustique ESA5 pour l’évacuation
FRIAPHON® de GIRPI est une solution acoustique (tubes et raccords) ESA5 pour l'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales.
Parfaitement adapté aux lieux à fortes exigences acoustiques, il participe au confort des bâtiments et de leurs occupants en réduisant de manière optimale les nuisances sonores générées par l'évacuation des fluides. Il est adapté aux chantiers neufs comme à la rénovation pour les logements collectifs en réseaux dissimulés ou apparents, les hôtels, les établissements de santé, les batîments multi fonctions, les bâtiments publics, les pôles de loisirs.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Seul système d’évacuation en matériaux de synthèse classé ESA5
Système complet de tubes et raccords
Diamètres compatibles avec les réseaux en fonte
Résistant aux chocs et à la déformation
Tube chanfreiné pour faciliter l’insertion
Aucun outillage complexe nécessaire
Ne nécessite pas de permis feu
Performances acoustiques ESA5
Adapté aux projets à hautes exigences acoustiques
2 à 3 fois plus léger qu’une solution métallique
Manutention facilitée
PVC lisse limitant la formation de tartre et la corrosion
Bonne résistance aux chocs et rigidité annulaire
Sécurité incendie : classement Euroclasses B-s1,d0 et NF-Me
Raccords de transition vers d’autres matériaux disponibles
Matériaux
- PVC
Labels et certifications
- Certification Haute Qualité Environnementale (HQE)
- FDES
- NF
Divers
Chantiers neufs
Rénovation
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Raccords
- Acoustique
- NICOLL
- Tubes
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