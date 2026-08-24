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FRIAPHON®, la solution acoustique ESA5 pour l’évacuation

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FRIAPHON®, la solution acoustique ESA5 pour l’évacuation - Batiweb

FRIAPHON® de GIRPI  est une solution acoustique (tubes et raccords) ESA5 pour l'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales.

Parfaitement adapté aux lieux à fortes exigences acoustiques, il participe au confort des bâtiments et de leurs occupants en réduisant de manière optimale les nuisances sonores générées par l'évacuation des fluides. Il est adapté aux chantiers neufs comme à la rénovation pour les logements collectifs en réseaux dissimulés ou apparents, les hôtels, les établissements de santé, les batîments multi fonctions, les bâtiments publics, les pôles de loisirs.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Seul système d’évacuation en matériaux de synthèse classé ESA5
Système complet de tubes et raccords
Diamètres compatibles avec les réseaux en fonte
Résistant aux chocs et à la déformation
Tube chanfreiné pour faciliter l’insertion
Aucun outillage complexe nécessaire
Ne nécessite pas de permis feu
Performances acoustiques ESA5
Adapté aux projets à hautes exigences acoustiques
2 à 3 fois plus léger qu’une solution métallique
Manutention facilitée
PVC lisse limitant la formation de tartre et la corrosion
Bonne résistance aux chocs et rigidité annulaire
Sécurité incendie : classement Euroclasses B-s1,d0 et NF-Me
Raccords de transition vers d’autres matériaux disponibles

Matériaux

  • PVC

Labels et certifications

  • Certification Haute Qualité Environnementale (HQE)
  • FDES
  • NF

Divers

Chantiers neufs
Rénovation

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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