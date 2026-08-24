FRIAPHON®, la solution acoustique ESA5 pour l’évacuation

FRIAPHON® de GIRPI est une solution acoustique (tubes et raccords) ESA5 pour l'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales.

Parfaitement adapté aux lieux à fortes exigences acoustiques, il participe au confort des bâtiments et de leurs occupants en réduisant de manière optimale les nuisances sonores générées par l'évacuation des fluides. Il est adapté aux chantiers neufs comme à la rénovation pour les logements collectifs en réseaux dissimulés ou apparents, les hôtels, les établissements de santé, les batîments multi fonctions, les bâtiments publics, les pôles de loisirs.