Gamme UT 930-9100-9200 : Localisation des réseaux enterrés

Lors de la localisation de canalisations et de câbles enterrés, la précision est de mise. Plus la mesure est exacte, plus le risque d'erreurs d'excavation est réduit.

Pour un travail fiable et efficace, des systèmes puissants, faciles à manipuler et à utiliser sont nécessaires.

Fiabilité, polyvalence et conception robuste sont des conditions fondamentales pour assurer des mesures sûres même dans des conditions extrêmes et dans des environnements d'accès difficile.

Les systèmes UT 9200, UT 9100 et UT 930 permettent de résoudre facilement toutes les tâches de localisation.