Découvrez Lhassa®, la dernière innovation de Profils Systèmes en matière de garde-corps minimaliste en aluminium.

Le garde-corps Lhassa® incarne l'élégance contemporaine avec son design épuré, mettant en valeur la finesse de ses doubles poteaux et de ses mains courantes au style épuré Factory Spirit®. Cette combinaison de caractéristiques est particulièrement attrayante pour les architectes.

Disponible en versions vitrée et barreaudée (avec ou sans lisse), ainsi qu'en version tôlée, le garde-corps minimaliste Lhassa® répond aux normes de sécurité les plus strictes, en faisant un choix idéal pour les projets résidentiels et tertiaires, qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation.

Avec une facilité de pose grâce à un avancement par module de 1200 mm, le garde-corps minimaliste Lhassa® s'adapte aussi bien aux poses en nez de dalle qu'aux poses sur dalle. Pour s'ajuster à toutes les configurations de projets, six modèles de sabots extrudés en aluminium (disponibles dans toutes les couleurs exclusives de Profils Systèmes) sont proposés, assurant ainsi une harmonie visuelle globale. LHASSA® peut être installé en intérieur ou extérieur et est conforme aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013.