Portail aluminium SHAR-PEI®

La gamme de profilés aluminium SHAR-PEI® est conçue pour la fabrication de portails coulissants (grandes dimensions jusqu’à 6m) et battants 1 et 2 vantaux (jusqu’à 5,5m).



SHAR-PEI® permet de répondre à toutes les esthétiques actuelles et d'imaginer toutes sortes de combinaisons afin d'embellir l'entrée de la maison : portail alu cintré vers le haut ou vers le bas, en forme de chapeau de gendarme, plein, ajouré, mixte, avec tôle de remplissage (perforées, tressées)...



De nombreuses options sont également disponibles : piliers en aluminium, motorisation intégrée dans le montant, joints anti pince-doigts...

Plus de 100 modèles de portails alu de la gamme contemporaine SHAR-PEI® sont également disponibles en pré-usiné chez Profils Systèmes. Vous les commandez pour vos clients finaux, sur-mesure et prêts-à-monter. Un véritable gain de temps, puisque les portails sont livrés en kit (avec notice de montage), poinçonnés et découpés !