Véranda alu WALLIS®

Caractéristiques techniques

- Gamme complète de vérandas : noues, arêtiers, volets roulants intégrés ou déportés

- Chéneau breveté permettant la pose ultérieure de volets roulants

- Très large choix de chevrons

- Chevrons spécifiques articulés pour verrières et vérandas rayonnantes

- Différents remplissages possibles : polycarbonate, vitrage ou panneaux isolants, panneaux photovoltaïques

- Gestion climatique : profilé spécifique pour intégration de stores et Brise soleil orientable

- Design classique et Design Factory Spirit® médaillé au Trophée du Design Bâtimat

- Bicoloration possible

- Disponible dans les gammes de couleurs exclusives Profils Systèmes®

- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans

- Émissions COV : Classement A+

- Fabrication Française