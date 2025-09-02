Grilles de sécurité PS-Perfo
La grille de sécurité PS-PERFO se caractérise par sa surface quasi-fermée empêchant la chute de petits objets tout en garantissant une bonne adhérence en utilisation intérieure.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueurs maximales : Acier brut ou galvanisé : 6000 mm. Acier inoxydable 304 ou 316 brut ou décapé : 2000 mm. Aluminium : 6000 mm.
Largeurs standard : Pour l’ensemble des matières et traitements : 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm.
Hauteurs standard : Pour l’ensemble des matières et traitements : 50 mm.
Matériaux
- Aciers
Divers
Applications :
Industrie
Construction
Passerelle
Familles d'ouvrage
- Industrie
