ConnexionS'abonner
Fermer

Grilles de sécurité PS-Perfo

JK TECHNIC
Partager : 

La grille de sécurité PS-PERFO se caractérise par sa surface quasi-fermée empêchant la chute de petits objets tout en garantissant une bonne adhérence en utilisation intérieure.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueurs maximales : Acier brut ou galvanisé : 6000 mm. Acier inoxydable 304 ou 316 brut ou décapé : 2000 mm. Aluminium : 6000 mm.
Largeurs standard : Pour l’ensemble des matières et traitements : 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm.
Hauteurs standard : Pour l’ensemble des matières et traitements : 50 mm.

Matériaux

  • Aciers

Divers

Applications :
Industrie
Construction
Passerelle

Familles d'ouvrage

  • Industrie
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

JK TECHNIC - Batiweb

Reconnu à l’échelle nationale et internationale, JK Technic est le spécialiste...

Parc Industriel Sud - ZI Edison, Rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.