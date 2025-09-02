Grilles de sécurité PS-Perfo

Longueurs maximales : Acier brut ou galvanisé : 6000 mm. Acier inoxydable 304 ou 316 brut ou décapé : 2000 mm. Aluminium : 6000 mm.

Largeurs standard : Pour l’ensemble des matières et traitements : 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm.

Hauteurs standard : Pour l’ensemble des matières et traitements : 50 mm.