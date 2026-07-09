Guide facturation électronique pour bureau d’études

« Facturation électronique : ce que ça change pour votre bureau d’études » est un guide pratique gratuit conçu pour aider les bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, cabinets de conseil et cabinets d’architecture à préparer l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique.

Pensé comme un livre blanc métier, ce guide décrypte les impacts concrets de la réforme sur les processus de facturation, les validations internes, les outils utilisés au quotidien et l’organisation des équipes.

Il s’adresse aux structures qui souhaitent comprendre les nouvelles obligations, anticiper les échéances réglementaires et identifier les points de vigilance liés aux formats de factures électroniques, à l’e-reporting, aux plateformes agréées et au choix d’un outil de facturation compatible.

Avec ses explications pratiques, ses conseils adaptés aux métiers de l’ingénierie et sa feuille de route, ce guide permet aux professionnels de mieux préparer leur transition, sans confondre anticipation et précipitation.