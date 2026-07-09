Guide facturation électronique pour bureau d’études
« Facturation électronique : ce que ça change pour votre bureau d’études » est un guide pratique gratuit conçu pour aider les bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, cabinets de conseil et cabinets d’architecture à préparer l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique.
Pensé comme un livre blanc métier, ce guide décrypte les impacts concrets de la réforme sur les processus de facturation, les validations internes, les outils utilisés au quotidien et l’organisation des équipes.
Il s’adresse aux structures qui souhaitent comprendre les nouvelles obligations, anticiper les échéances réglementaires et identifier les points de vigilance liés aux formats de factures électroniques, à l’e-reporting, aux plateformes agréées et au choix d’un outil de facturation compatible.
Avec ses explications pratiques, ses conseils adaptés aux métiers de l’ingénierie et sa feuille de route, ce guide permet aux professionnels de mieux préparer leur transition, sans confondre anticipation et précipitation.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : guide pratique / livre blanc
Titre : Facturation électronique : ce que ça change pour votre bureau d’études
Éditeur : Pythie
Format : guide téléchargeable
Accès : gratuit via formulaire
Engagement : sans engagement
Volume : 29 pages et 3 annexes
Public cible : bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, cabinets de conseil, cabinets d’architecture
Thématiques abordées : réforme de la facturation électronique, échéances, formats, organisation interne, outils de facturation, plateformes agréées
Formats évoqués : XML, Factur-X, CII
Sujets traités : factures électroniques, e-reporting, données attendues par l’administration fiscale, choix des outils, critères de sélection, feuille de route
Échéance principale abordée : septembre 2026
Données personnelles : formulaire avec e-mail professionnel, données protégées RGPD
Familles d'ouvrage
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