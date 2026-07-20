Avec Marc Lavigne en tant que DG, Spie batignolles paysage poursuit son développement par croissance externe et recherche 70 collaborateurs partout en France.

Alors que la renaturation, la végétalisation et l'objectif zéro-artificialisation nette (ZAN) des sols tendent à s'installer dans le paysage urbain, Spie batignolles paysage continue son développement.

Formée en 2019 avec le rachat du groupe Vallia, cette activité compte sept directions régionales. Un réseau qui s'est étendu de la Bretagne à la Provence, au rythme d'opérations de croissance externe. La dernière en date : la société ID Jardins (15 collaborateurs ; 1,5 million d’euros de CA), basée à Fillière (Haute-Savoie) et acquise en avril dernier sous la houlette de Marc Lavigne, nouveau directeur général de la structure paysage, poste autrefois occupé par l'actuelle directrice général de l'Unep.

Développer une activité paysage à la fois nationale et régionale

Nommé en février 2026, Marc Lavigne est un ancien de Spie batignolles, ayant tour à tour expérimenté différentes branches du groupe : construction, génie civil, et énergie. Le tout à des postes variés : directeur travaux, directeur opérationnel voire directeur des ressources humaines. Du haut de ses 30 ans d'expérience au sein du major, ce diplômé de Polytech Orléans se dit « particulièrement fier de pouvoir accompagner Spie batignolles paysage sur la voie de la transformation et du développement. Notre ambition est de structurer une activité paysage à la fois nationale par sa vision, mais profondément régionale par son ancrage ».

« Les acquisitions réalisées ces dernières années nous ont permis d’élargir notre présence, de renforcer nos savoir-faire et de constituer des équipes capables d’intervenir au plus près des besoins des territoires et des clients privés. Nous voulons désormais amplifier cette dynamique, en combinant croissance organique et nouvelles opportunités de croissance externe auxquelles nous restons particulièrement attentifs », souligne M. Lavigne.

« D’autres opportunités de croissance, qui devraient se finaliser ces prochains mois, sont aujourd’hui à l’étude », lit-on dans le communiqué de Spie batignolles.



Aujourd'hui, Spie batignolles paysage enregistre 85 millions d’euros de chiffre d'affaires, avec un effectif dépassant les 650 collaborateurs. La branche propose 70 postes à pourvoir en France pour diversité de fonction (conducteurs de travaux, chargés d’études, ouvriers et fonctions support...). Son champ d'expertise est vaste : aménagements d'espaces verts et minéraux, végétalisation du bâti, entretien forestier, etc.