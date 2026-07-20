HBF célèbre ses 30 ans, maintient son objectif de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030 et prépare plusieurs lancements de produits malgré un marché incertain.

Que faut-il attendre des prochains mois pour le groupe HBF ? Le spécialiste de la conception et de la distribution de matériels électriques à destination du grand public honore son trentième anniversaire en cette année 2026. Fort d'un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros sur l'année dernière, il continue de viser les 150 millions d'euros dans le cadre de son projet CAP 2030.

Mais derrière cet optimisme apparent, la marque admet s'inscrire dans un marché « incertain » en raison des différentes crises de ces dernières années. Preuve en est, dans une interview accordée par son directeur général Florent Fochesato au site Tbs Education, il est mentionné que le chiffre d'affaires en 2022 atteignait les 100 millions d'euros.

Et cette année, malgré de nouvelles gammes annoncées, HBF reste prudent en anticipant une stabilisation de son activité tout en espérant une reprise en 2027.

Plusieurs nouveautés prévues à la rentrée de septembre

Le groupe, qui réunit six marques – Zenitech, ProTec, Otio, Voltman, Watt & Co et Orium – annonce qu'une nouvelle offre d'appareillages étanches doit être lancée en ce mois de juillet, après qu'une nouvelle gamme de prises renforcées pour véhicules électriques ait été dévoilée en début d'année. Reste encore à lancer des enrouleurs et accessoires de gestion de cordons, ou encore des projecteurs techniques à la rentrée de septembre et des multiprises de bureau en novembre.

Dans sa stratégie, le groupe considère que les acquisitions de Watt & Co et Orium fin 2024 doivent lui permettre de s'établir dans le marché des branchements haut de gamme et de viser « de futures opérations de croissance externe, en France et à l'international ».

HBF communique aussi sur son souhait de réduire de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre sur la période 2021-2030, notamment en intégrant du plastique recyclé dans plusieurs gammes. Cette année, le groupe annonce aussi lancer une démarche d'écolabellisation.