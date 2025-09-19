Hellio Leads : la solution clé en main pour des projets qualifiés près de chez vous

Dans un secteur où chaque heure compte, la prospection commerciale peut vite devenir un casse-tête pour les artisans. C’est pour répondre à ce défi que Hellio a développé Hellio Leads, une solution simple et efficace qui met en relation les professionnels du bâtiment avec des particuliers porteurs de projets, déjà préqualifiés.

Gagnez du temps, concentrez-vous sur vos chantiers

Fini le démarchage chronophage : Hellio Leads prend en charge la prospection et la préqualification. Résultat : l’artisan reçoit uniquement des demandes sérieuses, prêtes à être transformées en chantiers.

Boostez votre chiffre d’affaires avec des leads fiables

Chaque projet est transmis en exclusivité à un seul professionnel. Pas de mise en concurrence sauvage : l’artisan garde la main et bénéficie d’un vrai potentiel de conversion.

Des projets près de chez vous, à prix attractif

Hellio Leads s’adapte à votre zone d’intervention. Toiture, isolation, chauffage, rénovation globale… quel que soit le type de travaux, le tarif est unique et transparent : 29 € HT par projet.

Une application intuitive pour piloter votre activité

Grâce à l’appli Hellio Leads, tout se gère en un clin d’œil :

Notifications en temps réel (mail ou SMS)

(mail ou SMS) Coordonnées directes pour contacter le client

pour contacter le client Tableau de bord de suivi pour visualiser l’avancement des projets

pour visualiser l’avancement des projets Rappels et messages automatiques pour rester réactif

Un fonctionnement simple, en 4 étapes

Réception d’une notification (SMS/email) Consultation rapide du projet (type, délai, localisation) Contact direct avec le client Suivi du chantier dans l’application

Avec Hellio Leads, l’artisan garde le contrôle total sur ses opportunités, sans perdre de temps dans des démarches inutiles.

Pour en savoir plus ou tester la solution, contactez dès aujourd’hui les experts Hellio par mail à pro@hellio.com.

