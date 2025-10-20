ConnexionS'abonner
HiCAD – CAO 3D pour la charpente métallique

ISD GROUP FRANCE

Charpentes métalliques, halls industriels, passerelles, plateformes, auvents ou escaliers métalliques : la construction métallique exige des assemblages précis, des profils normés et une chaîne de production fluide, de l’étude au chantier.
HiCAD réunit tous les outils nécessaires dans un seul système de CAO, sans changement d’application.

En tant que solution CAO modulable et polyvalente, HiCAD offre aux bureaux d’études, charpentiers métalliques et fabricants un flux de travail continu : conception 3D, gestion des assemblages, plans d’atelier et de montage, nomenclatures et exports IFC/DSTV, rapides, précis et reproductibles.

Pourquoi choisir HiCAD pour la construction métallique ?

  • Modélisation acier complète : profils laminés ou pliés, tubes, tôles, platines, raidisseurs, cornières, garde-corps.
  • Assemblages paramétriques : boulonnés, soudés, platines d’about, contreventements, pieds et têtes de poteaux, nœuds poutre-poteau.
  • Bibliothèques et normes intégrées : catalogues de visserie et d’ancrages, soudures, trous oblongs, jeux et tolérances configurables.
  • Automatisation des sorties : plans d’atelier détaillés, vues éclatées, repérage automatique, listes de débit et d’achat, traçabilité complète des pièces.
  • CNC et interopérabilité : exports DSTV/NC, DWG/STEP, IFC pour la coordination BIM, échanges fluides avec les systèmes ERP.
  • Qualité et contrôle : détection des collisions, vérification des assemblages, gestion des révisions, des variantes et des phases de montage.

Familles d'ouvrage

  • Industrie

ISD GROUP FRANCE - Batiweb

ISD GROUP : Tout l’univers des solutions CAO et PDM Notre objectif principal est d'accompagner...

10 Bd Marius Vivier Merle
69003 LYON
France

Plus d'informations


