HiCAD – CAO 3D pour la charpente métallique

Charpentes métalliques, halls industriels, passerelles, plateformes, auvents ou escaliers métalliques : la construction métallique exige des assemblages précis, des profils normés et une chaîne de production fluide, de l’étude au chantier.

HiCAD réunit tous les outils nécessaires dans un seul système de CAO, sans changement d’application.

En tant que solution CAO modulable et polyvalente, HiCAD offre aux bureaux d’études, charpentiers métalliques et fabricants un flux de travail continu : conception 3D, gestion des assemblages, plans d’atelier et de montage, nomenclatures et exports IFC/DSTV, rapides, précis et reproductibles.

Pourquoi choisir HiCAD pour la construction métallique ?