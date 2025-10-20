HiCAD - CAO 3D pour les Façades Ventilées

Qu’il s’agisse de bardages rapportés en métal, de panneaux HPL ou en fibre-ciment, de céramique, de terre cuite, de pierre agrafée ou de bois, la façade ventilée requiert une trame rigoureuse, des détails d’ancrage fiables et une chaîne de production fluide, de la conception à la pose.

HiCAD regroupe tous les outils nécessaires dans un seul système de CAO, sans changement d’environnement.

En tant que solution CAO modulaire et interdisciplinaire, HiCAD assure aux façadiers une continuité parfaite du flux de travail, de la modélisation 3D jusqu’aux plans de montage, nomenclatures et exports BIM/CNC.

Une solution idéale pour les bureaux d’études, fabricants et entreprises de pose.

Pourquoi choisir HiCAD pour la façade ventilée ?

Flux de travail continu : modélisation 3D, mise en plan, vues éclatées, nomenclatures, étiquettes et listes de débit, directement depuis le modèle.

Assistants dédiés aux façades : trame d’implantation, calepinage des parements, gestion des joints, ossatures secondaires (aluminium / acier / bois), consoles, pattes-équerres et accessoires.

Gestion multicouche : pare-pluie, isolant, lame d’air et parement, avec épaisseurs, tolérances et règles d’assemblage configurables.

Détails d’ancrage et nœuds : bibliothèques de fixations, variantes de pieds et de liaisons, attaches agrafées, angles, abouts, raccords en attique et en pied de façade.

Sorties atelier et chantier : plans de fabrication et de pose, repérage par éléments ou étages, listes de coupes, débits, perçages / pliages et étiquettes de colis.

Formats et BIM : IFC, STEP, DWG, E57 ainsi qu’exports NC pour profilés et tôlerie (pliage, poinçonnage).

Qualité et révisions : contrôles de collisions, erreurs, suivi des modifications, gestion des variantes et des versions.

Cas d’usage typiques

Bardage métallique et cassettes : profils, plis, retours, entraxes, pattes et rails, calepinage automatique, listes de pliage et de perçage.

Panneaux HPL / fibre-ciment : trame de perçages, entraxes de rivets ou vis, découpe optimisée et gestion des chutes.

Céramique / terre cuite : porteurs horizontaux ou verticaux, clips, abouts et pièces d’angle.

Pierre naturelle agrafée : crochets, rails, ancrages et tolérances d’ajustement.

Façade ventilée bois : lattage, contre-lattage, fixations et joints apparents ou dissimulés.

Détails singuliers : baies, allèges, rives, nez de plancher, joints de dilatation, intégration de protections solaires.

En bref

Avec HiCAD, les équipes façades passent plus rapidement de l’esquisse au montage, en toute fiabilité.

Un seul modèle, tous les livrables : pour des façades ventilées précises, économiques et prêtes à fabriquer.