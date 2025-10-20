HiCAD - CAO 3D pour la serrurerie

Qu'il s'agisse d'escaliers ou de garde-corps, de portes ou de fenêtres, de balcons, d'auvents personnalisés, de ferronnerie ou de constructions spéciales, les ateliers de serrurerie doivent répondre à des exigences très variées.

HiCAD regroupe tous les outils nécessaires dans un seul logiciel de CAO, éliminant tout besoin de changement de plateforme, pour un flux de travail parfaitement fluide.

En tant que logiciel de CAO multi-métiers et modulable, HiCAD offre aux serruriers toutes les fonctionnalités indispensables au quotidien : de la première esquisse à la conception 3D, jusqu’au dessin d’atelier final, y compris les nomenclatures et les données NC. Ainsi, les entreprises polyvalentes du domaine de la métallerie peuvent réaliser l’ensemble de leurs tâches avec une solution unique.

Pourquoi choisir HiCAD pour la serrurerie ?

Tout dans un seul logiciel de CAO : l’ensemble du flux de travail est couvert : de l'esquisse et la modélisation 3D, à la production des dessins d'atelier, nomenclatures et données CN.

Fonctions spécialisées pour la serrurerie : assistants paramétriques pour les escaliers et les garde-corps, profilés et pièces standard, tôle avec développé, gestion des soudures et des ferrures.

Gain de temps pour l’atelier : plans d’atelier et de montage automatisés, listes de découpe et de commande, exportations DWG / IFC / STP / DSTV / E57 pour la fabrication et l’interopérabilité.

Conception sans erreur : contrôle des collisions, conformité aux normes EN / ISO, logique intelligente des composants pour portes, fenêtres et mains courantes.

Flexible et évolutif : modules adaptables selon les besoins, de la petite serrurerie artisanale à la production en série.

Applications typiques :

Escaliers et garde-corps : escaliers droits, hélicoïdaux ou avec palier ; variantes de mains courantes et de remplissages générées en un clic.

Portes et fenêtres : conceptions de châssis avec logique de ferrures et raccords personnalisés.

Balcons et auvents : planification précise de la structure porteuse, des détails de raccordement, du drainage et des ancrages.

Pièces en tôle et ferronnerie : création efficace de développements, de découpes et de pièces moulées sur mesure.

Avec HiCAD, les serrureries disposent d’un système de CAO complet qui couvre toutes les étapes, de l’idée à la fabrication, de manière rapide, fiable et économique.