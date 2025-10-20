HiCAD - CAO 3D pour le bardage industriel

Grâce au module HiCAD pour le bardage industriel, la conception et la réalisation de façades industrielles n’a jamais été aussi simple et rapide.

Avec les systèmes fabricants pour toitures et façades, vous démarrez directement votre planification avec les panneaux, cassettes et profilés du constructeur de votre choix.

Des variantes personnalisées ? Aucun problème, avec HiCAD, vous restez toujours flexible !

Paramétrages et zones de bardage pratiques

À vous de choisir !

Grâce à l’usage du paramétrique moderne, vous définissez librement la direction de pose, la longueur maximale des profilés, les revêtements, le point de départ du bardage, et bien plus encore…

Pour les variantes spécifiques ou les configurations hors standard, HiCAD maintient une flexibilité totale pour répondre à tous vos besoins de personnalisation.

Cette flexibilité additionnelle, vous ne la trouverez que dans HiCAD.

Définissez librement les ouvertures pour fenêtres, portes et portails, et créez en quelques clics votre modèle 3D de bardage, complet.

Optimisation des longueurs personnalisable

L'optimisation de longueur est entièrement configurable pour s'aligner précisément sur vos exigences. Chaque plan intègre une représentation des coupes précises et optimisées. Visualisez cette optimisation en la combinant directement avec la structure métallique ou le bâtiment existant.

HiCAD fluidifie et accélère votre production et votre montage en quelques clics.

Regroupement flexible des profils

Une flexibilité totale à tout moment !

Divisez vos profilés en paquets personnalisés et générez automatiquement les documents de fabrication, tels que les plans de bardage annotés, les listes de découpe et les nomenclatures.

Plans de bardage et nomenclatures automatisés

Entièrement automatique : plans de bardage, listes de panneaux, pièces pliées et profilés, listes de découpe des tôles pliées, développés de tôle avec dessin de pliage et export DXF, dessins de profilés et bien plus encore.

Vous n’avez qu’à cliquer, HiCAD s’occupe du reste.

Grâce à la détection automatique des pièces identiques et au positionnement intelligent, vous passez plus vite et plus sûrement en production !

Solution BIM pour la planification d’exécution et d’atelier

Grâce à la modélisation 3D complète, à une structure d’objets moderne et à la prise en charge d’IFC 2x3 et IFC 4, on peut le dire : HiCAD est BIM-ready !

Nous vous accompagnons dans votre processus BIM avec toutes les fonctions et automatismes pertinents pour le bâtiment.