HiCAD - CAO 3D pour les façades murs-rideaux

Qu'il s'agisse de façades murs-rideaux, de façades à éléments, de vitrages structurels ou de systèmes à fixation ponctuelle, la construction de façades et de vitrages exige des profilés parfaitement adaptés, des détails de raccordement soignés et une transmission fluide et fiable des données entre le bureau d’études, l’atelier et le chantier.

HiCAD regroupe l’ensemble des outils nécessaires dans un seul logiciel de CAO, sans changement d’environnement.

En tant que logiciel CAO modulaire et multi-métiers, HiCAD met à disposition des concepteurs, constructeurs et fabricants de façades en verre, toutes les fonctionnalités indispensables : de l’étude conceptuelle à la liste de pièces finies, en passant par la conception 3D, la gestion des ferrures et l’élaboration des plans de montage, le tout de manière cohérente, efficace et sans erreur.

Pourquoi choisir HiCAD pour les façades vitrées ?