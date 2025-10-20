ConnexionS'abonner
HiCAD - CAO 3D pour les façades murs-rideaux

ISD GROUP FRANCE

HiCAD - CAO 3D pour les façades murs-rideaux
Qu'il s'agisse de façades murs-rideaux, de façades à éléments, de vitrages structurels ou de systèmes à fixation ponctuelle, la construction de façades et de vitrages exige des profilés parfaitement adaptés, des détails de raccordement soignés et une transmission fluide et fiable des données entre le bureau d’études, l’atelier et le chantier.
HiCAD regroupe l’ensemble des outils nécessaires dans un seul logiciel de CAO, sans changement d’environnement.

En tant que logiciel CAO modulaire et multi-métiers, HiCAD met à disposition des concepteurs, constructeurs et fabricants de façades en verre, toutes les fonctionnalités indispensables : de l’étude conceptuelle à la liste de pièces finies, en passant par la conception 3D, la gestion des ferrures et l’élaboration des plans de montage, le tout de manière cohérente, efficace et sans erreur.

Pourquoi choisir HiCAD pour les façades vitrées ?

  • Flux de travail continu : conception 3D, détails, dérivation de dessins, vues éclatées, listes de pièces et de découpes, directement dans le modèle.
  • Assistants dédiés aux façades : générateurs paramétriques de montants et traverses, grilles d’éléments, catalogues de profilés et de joints, configurations de vitrages (structure / épaisseurs), logique intégrée pour ferrures et fixations.
  • Détails de raccordement et nœuds : bibliothèques complètes pour les raccords muraux et de plafond, les acrotères, pieds et têtes de poteaux, nœuds d’angle et croisés — avec gestion des variantes.
  • Sorties automatisées : plans d’atelier et de montage, vues éclatées et dessins de découpe, repérage automatique, étiquettes, listes de pièces par élément ou par niveau.
  • Formats de données et BIM : IFC, STEP, DWG, ainsi qu’exports NC pour les profilés, tôles et ferrures, avec transfert direct vers les systèmes AVA/ERP.
  • Qualité et fiabilité : détection des collisions, conformité aux normes et profils réglementaires, gestion des poids et surfaces de verre, tolérances précises, suivi complet des modifications.
  • Évolutif et flexible : du petit projet de façade au système complexe à éléments multiples comprenant plusieurs milliers de composants.

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Industrie

ISD GROUP FRANCE

ISD GROUP : Tout l'univers des solutions CAO et PDM Notre objectif principal est d'accompagner...

10 Bd Marius Vivier Merle
69003 LYON
France

Plus d'informations


