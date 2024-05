HIMACS - Solid Surface : collection Aurora & Marmo - Aurora Almond

Afin de répondre à la tendance actuelle des effets marbrés de qualité supérieure, la collection Marmo propose des couleurs allant du blanc semi-translucide jusqu’à diverses nuances de gris, voire plus contrastées de brun foncé et d’anthracite.

Aurora Almond est une teinte chaude et apaisante, parfaite pour ajouter une touche sophistiquée aux espaces contemporains et classiques. Les détails veinés, beige et marron, ajoutent une touche pigmentée à une toile de fond neutre, créant une esthétique raffinée avec un toucher lisse et soyeux. Une surface idéale pour les îlots de cuisine et les crédences.

Matériaux (détail) :