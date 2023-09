HIMACS - Solid Surface : collection Lucia

HIMACS SOLID SURFACE

HIMACS est un assemblage de minéraux, d’acrylique et de pigments naturels qui forme une surface durable, lisse, non poreuse et sans joints apparents répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de qualité, d’esthétique, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, offrant de multiples avantages par rapport aux matériaux classiques.

HIMACS est durable et peut être modelé par un processus de thermoformage. De plus, grâce à son vaste choix de couleurs et ses propriétés translucides, il peut contribuer à donner vie à des designs spectaculaires et colorés. HIMACS exploite un procédé à chauffage simple pour obtenir des capacités thermoplastiques en trois dimensions, permettant des designs sans joints apparents, offrant une gamme quasi-illimitée de couleurs et, pour certaines nuances, offrant même une translucidité particulière lorsqu'il est exposé à la lumière.

Bien que HIMACS soit presque aussi solide que la pierre, il se travaille aussi facilement que le bois : il peut être scié, débité, percé ou poncé.

HIMACS est disponible en plaques de dimensions et d’épaisseurs variées. Cette collection est complétée par notre gamme d’éviers de cuisine, de vasques, de baignoires et de bacs de douche.

COLLECTION LUCIA

Suite au succès de la collaboration pour La Semaine du Design 2015 à Milan, LX Hausys poursuit son partenariat avec le designer Néerlandais Marcel Wanders pour couleurs de la collection LUCIA.

La collection LUCIA combine subtilement la profondeur de la matière - en particulier grâce à l’incrustation de particules qui font ressortir l’aspect organique du matériau - avec un jeu de couleurs ton sur ton pour des espaces intérieurs chaleureux.

Cette gamme de couleurs laisse aux designers et architectes la liberté de créer des projets toujours plus voluptueux, charnels qu’on ne se lasse pas d’admirer et de toucher. Avec LUCIA, le matériau « solid surface »

HIMACS garde ses propriétés inégalées : polyvalent, thermoformable, durable, sans joints apparents, imperméable et hygiénique.

Ces textures lumineuses varient de l’opaque au translucide et sont le fruit d’un subtil mélange de micro particules et de copeaux plus grossiers qui leur confère un brillant intense.

Matériaux (détail) :