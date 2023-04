Nouvelles couleurs recyclées des panneaux HIMACS

HIMACS est un matériau « Solid Surface » : un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes.



La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques.



Toujours à la pointe de l’innovation, et avec une longueur d’avance, HIMACS va de l’avant en matière d’écologie avec une sélection de nouvelles couleurs issues du recyclage. Le monde du design exige aujourd'hui des matériaux et des produits sains et respectueux de l'environnement et c'est dans cette mouvance qu’HIMACS s’inscrit avec sa dernière gamme de couleurs à fort impact esthétique, mais à faible empreinte environnementale.



Les trois nouvelles couleurs de la collection Granite (Cotton Field, Windy Hill et Highland) complètent les trois couleurs existantes de la gamme Volcanics (Santa Ana, Tambora et Gemini), et toutes viennent d’être certifiées par le Scientific Certification Systems (SCS) pour leur contenu recyclé. Toutes gardent les caractéristiques qui font d’HIMACS un matériau exceptionnel.

Ces nouvelles couleurs seront particulièrement appréciées pour tout projet résidentiel (cuisine, salle de bain, mobilier, surface murale…) ou commercial (banque d’accueil, mobilier, sanitaires, murs...), et plus généralement dans le secteur de la construction où l’écologie est un mot-clé pour l'éco-conception des bâtiments.