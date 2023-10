HIMACS - Solid Surface : collection Gravilla

HIMACS SOLID SURFACE

HIMACS est un assemblage de minéraux, d’acrylique et de pigments naturels qui forme une surface durable, lisse, non poreuse et sans joints apparents répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de qualité, d’esthétique, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, offrant de multiples avantages par rapport aux matériaux classiques.

HIMACS est durable et peut être modelé par un processus de thermoformage. De plus, grâce à son vaste choix de couleurs et ses propriétés translucides, il peut contribuer à donner vie à des designs spectaculaires et colorés. HIMACS exploite un procédé à chauffage simple pour obtenir des capacités thermoplastiques en trois dimensions, permettant des designs sans joints apparents, offrant une gamme quasi-illimitée de couleurs et, pour certaines nuances, offrant même une translucidité particulière lorsqu'il est exposé à la lumière.

Bien que HIMACS soit presque aussi solide que la pierre, il se travaille aussi facilement que le bois : il peut être scié, débité, percé ou poncé.

HIMACS est disponible en plaques de dimensions et d’épaisseurs variées. Cette collection est complétée par notre gamme d’éviers de cuisine, de vasques, de baignoires et de bacs de douche.



COLLECTION GRAVILLA

La collection Gravilla suit la tendance du veiné esthétique d'Aurora & Marmo combinée à une inspiration de particules de granit avec ses veines plus courtes à l’effet d'écailles. Les nouvelles couleurs Gravilla ont l'avantage d'être plus faciles à fabriquer avec un assemblage sans joint, idéal pour les grandes surfaces telles que les revêtements de douche ou les murs de salle de bains, les îlots de cuisine ou les banques d’accueil monolithiques à l’impact saisissant. Gravilla Snow (GM01) et Gravilla Cream (GM02) conviennent parfaitement aux ambiances monochromes, aux décors neutres, aux intérieurs contemporains minimalistes mais également aux intérieurs plus classiques.



Gravilla Snow est un blanc cassé sophistiqué aux veines subtiles pour une sensation de douceur qui fonctionne à merveille dans tous les environnements, conférant aux agencements, meubles et présentoirs de vente au détail, un aspect précieux. Il donne également une touche chic dans la cuisine et peut être utilisé pour optimiser la lumière et créer une sensation d'espace dans les pièces plus sombres ou les espaces plus restreints.

Gravilla Cream a une saveur plus soutenue, avec des particules crème atténuées, pour ajouter de la profondeur et une sensation de chaleur aux environnement plus froids. Il est particulièrement adapté pour les îlots de cuisine et les plans de travail, les revêtements et les plans de salle de bains et complète tous les styles d'intérieur grâce à son effet apaisant. Cette surface aux tons chauds et apaisants est également propice pour les espaces de travail, les hôtels et les centres commerciaux, produisant une finition haut de gamme pour les zones d'accueil, les « open spaces» et les bureaux.

Matériaux (détail) :