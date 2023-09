HQE, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels de certifications environnementales - ENV45

Catégorie : Formation continue

Les maîtres d’ouvrage, entreprises, fabricants, sont de plus en plus souvent confrontés à des demandes de multi-certifications environnementales de la part de leurs clients. Ce stage permettra de répondre plus efficacement à ces nouvelles demandes.



Objectifs :

Comprendre les exigences et process des principales certifications HQETM, LEED, BREEAM, DGNB et leurs interactions.

Comprendre, par une analyse croisée : les structures, les différences, et les similitudes entre ces différentes certifications.

Percevoir les points forts et points faibles de chaque approche.

Comprendre comment chaque certification traite chacun des thèmes environnementaux majeurs et avec quel mode de preuve.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementation / Environnement Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d'ouvrage public et privé, Maîtres d’œuvre : AMO - Bureaux d'études et d'ingénierie - Architectes - Entreprises du bâtiment - Industriels – Exploitants

Programme :