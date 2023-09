Identifier et traiter les pathologies des bâtiments économes en énergie - TEC64

Catégorie : Formation continue

La maîtrise de la demande d'énergie et la diversification des sources de production et d'approvisionnement techniques, sont deux axes forts de la politique énergétique française pour : réduire les consommations par des actions au niveau du comportement des usagers, de la conception et de la gestion des équipements et des systèmes ; promouvoir le recours aux énergies renouvelables (biomasse, énergie solaire, éolien, géothermie, hydraulique, pompes à chaleur), en améliorant la rentabilité des systèmes, leur meilleur intégration technique et leur appropriation par l’ensemble des acteurs.



Objectifs :

Analyser les causes et se prémunir contre les différents types de pathologies spécifiques aux bâtiments à haute performance énergétique.

Prévenir les désordres en identifiant les points de vigilances spécifiques.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Connaître les bases de l’énergétique du bâtiment et des filières d’approvisionnement en énergie ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans les bâtiments » (TEC9). Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Maîtres d’œuvres : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - Entreprises de construction - Experts juridiques et d’assurance - Bureaux de contrôle

Programme :

9h-17h30



Alain FILLOUX, Conseiller en Énergie et Environnement.



Les principes de la performance énergétique.



Les principaux facteurs d'influence :

De la conception à l'usage.

La mise en œuvre et le vieillissement.



Les facteurs de dégradation et leurs conséquences

L’eau.

L’air.

La température.



Les pathologies observées des structures et des enveloppes :

Le traitement des ponts thermiques.

L’isolation.

Les baies vitrées.

L’étanchéité à l’air.

Le séchage.

La migration de vapeur d’eau.



Les pathologies des systèmes et des équipements :

Le chauffage.

Le rafraîchissement.

La ventilation.

Les systèmes utilisant des énergies renouvelables.

Les systèmes hybrides.



Analyses de risques :

Matrices occurrence /gravité.

Cas particuliers.



Étude de cas pratique.



Les retours d'expériences en France et à l'étranger.



Questions/Réponses.



Sessions :