illbruck - ME501 : Membrane Extérieure Intérieure Haute Résistance

illbruck : ME501 est une membrane d’étanchéité composée d’un copolymère déposé sur un film non tissé de couleur noire.

La version VV auto-adhésive est équipée de trois liners sur une face, permettant de laisser la partie centrale libre si nécessaire. L’autre face est équipée d'une bande adhésive de 20 mm facilitant le collage sur un autre plan.

Classée B selon les règles professionnelles des membranes, la ME501 est conçue pour le traitement d'étanchéité des menuiseries extérieures posées en applique extérieure ou en tunnel, dans les applications en façade pour l’étanchéité des murs rideaux et pour la construction bois.

Elle assure également la protection des calfeutrements extérieurs réalisés entre la menuiserie et le support.

La membrane sera systématiquement protégée par une première barrière d’étanchéité de type ITE.

Avantages :

Tack immédiat très élevé

Bonne résistance à la traction et à la déchirure

Bonne résistance aux UV (6 mois) et à l’ozone

W1 : pas de pénétration d’eau

Label SNJF Membranes

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau (Sd variable)

Grande facilité de mise en oeuvre grâce à sa surface adhésivée et ses 3 liners

Classe B conformément aux Règles PRO Membranes

Matériaux (détail) :

Copolymère

Labels et certifications (détail) :