ConnexionS'abonner
Fermer

illbruck - ME501 : Membrane Extérieure Intérieure Haute Résistance

Partager le produit
Tremco CPG France SAS

illbruck : ME501 est une membrane d’étanchéité composée d’un copolymère déposé sur un film non tissé de couleur noire.

La version VV auto-adhésive est équipée de trois liners sur une face, permettant de laisser la partie centrale libre si nécessaire. L’autre face est équipée d'une bande adhésive de 20 mm facilitant le collage sur un autre plan.

Classée B selon les règles professionnelles des membranes, la ME501 est conçue pour le traitement d'étanchéité des menuiseries extérieures posées en applique extérieure ou en tunnel, dans les applications en façade pour l’étanchéité des murs rideaux et pour la construction bois.
Elle assure également la protection des calfeutrements extérieurs réalisés entre la menuiserie et le support.
La membrane sera systématiquement protégée par une première barrière d’étanchéité de type ITE.

Avantages

  • Tack immédiat très élevé
  • Bonne résistance à la traction et à la déchirure
  • Bonne résistance aux UV (6 mois) et à l’ozone
  • W1 : pas de pénétration d’eau
  • Label SNJF Membranes
  • Bonne perméabilité à la vapeur d’eau (Sd variable)
  • Grande facilité de mise en oeuvre grâce à sa surface adhésivée et ses 3 liners
  • Classe B conformément aux Règles PRO Membranes

Matériaux (détail) :

  • Copolymère

Labels et certifications (détail) :

  • EC1+ 
  • i3

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Nature : Non tissé et copolymère
Épaisseur : 0,6 mm
Résistance aux UV : 6 mois
Classement au feu : B2
Réaction au feu : Classe E
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Valeur Sd variable de 0,4 m à 5,5 m
Température d'application : De +5 °C à +40 °C
Température de service : De -40 °C à +80 °C
Température de stockage : De +5 °C à +25 °C
Stabilité dimensionnelle : ≤ 5 %
Taux d’absorption d’eau : ≤ 1 %
Résistance à la pénétration d’eau : W1 (aucune pénétration d’eau)
Résistance à la déchirure au clou : ≥ 50 N
Perméabilité à l’air : ≤ 0,1 m³/[h·m·(daPa)ⁿ].

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.