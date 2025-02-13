illbruck - ME501 : Membrane Extérieure Intérieure Haute Résistance
illbruck : ME501 est une membrane d’étanchéité composée d’un copolymère déposé sur un film non tissé de couleur noire.
La version VV auto-adhésive est équipée de trois liners sur une face, permettant de laisser la partie centrale libre si nécessaire. L’autre face est équipée d'une bande adhésive de 20 mm facilitant le collage sur un autre plan.
Classée B selon les règles professionnelles des membranes, la ME501 est conçue pour le traitement d'étanchéité des menuiseries extérieures posées en applique extérieure ou en tunnel, dans les applications en façade pour l’étanchéité des murs rideaux et pour la construction bois.
Elle assure également la protection des calfeutrements extérieurs réalisés entre la menuiserie et le support.
La membrane sera systématiquement protégée par une première barrière d’étanchéité de type ITE.
Avantages :
- Tack immédiat très élevé
- Bonne résistance à la traction et à la déchirure
- Bonne résistance aux UV (6 mois) et à l’ozone
- W1 : pas de pénétration d’eau
- Label SNJF Membranes
- Bonne perméabilité à la vapeur d’eau (Sd variable)
- Grande facilité de mise en oeuvre grâce à sa surface adhésivée et ses 3 liners
- Classe B conformément aux Règles PRO Membranes
Matériaux (détail) :
- Copolymère
Labels et certifications (détail) :
- EC1+
- i3
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Nature : Non tissé et copolymère
Épaisseur : 0,6 mm
Résistance aux UV : 6 mois
Classement au feu : B2
Réaction au feu : Classe E
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Valeur Sd variable de 0,4 m à 5,5 m
Température d'application : De +5 °C à +40 °C
Température de service : De -40 °C à +80 °C
Température de stockage : De +5 °C à +25 °C
Stabilité dimensionnelle : ≤ 5 %
Taux d’absorption d’eau : ≤ 1 %
Résistance à la pénétration d’eau : W1 (aucune pénétration d’eau)
Résistance à la déchirure au clou : ≥ 50 N
Perméabilité à l’air : ≤ 0,1 m³/[h·m·(daPa)ⁿ].
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
