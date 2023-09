Impact du BIM sur les contrats : règles juridiques et responsabilités - BIM13

Catégorie : Formation continue

Le recours au BIM (Building Information Modeling) marque une évolution dans les méthodes de travail traditionnelles d’une opération. Ces évolutions vont notamment impacter :

Le contenu et les conditions d’exécution des prestations nécessaires à la conception et à la réalisation du projet,

Les interactions entre les intervenants et leurs responsabilités respectives.

Comment les rapports contractuels entre les acteurs d’une opération menée en BIM doivent-ils évoluer ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une opération en BIM ?



Objectifs :

Intégrer les spécificités juridiques BIM dans les contrats de conception et de construction des ouvrages.

Vérifier la conformité technique et réglementaire de la démarche BIM, dans le cadre des marchés publics.

Définir les méthodes d’échange qui assurent la limite des responsabilités juridiques de chaque acteur.

Identifier les impacts de l’utilisation du BIM sur les conditions d’exécution des missions.

Diplôme préparé : Autre Thème : BIM, Logiciels Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Personne en charge de la rédaction ou de la validation du contrat (juriste ou non juriste). Qu’il soit : Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’oeuvre, Entreprises de construction.

Programme :