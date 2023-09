Initiation à la pratique du BIM - BIM2

Catégorie : Formation continue

Le développement du BIM et de la maquette numérique dans le bâtiment nécessite une profonde transformation des compétences et des modes de coopération de la filière. Il est donc essentiel avant tout démarrage d’un projet d’en identifier les enjeux, techniques, économiques, organisationnels et ce à toutes les phases d’un projet de construction et pour l’exploitation d’un bâtiment dans une perspective de valorisation de patrimoine.



Objectifs :

Comprendre les enjeux du déploiement du BIM.

Définir la démarche BIM dans le cadre d'un projet de conception, de construction ou d'exploitation.

Déployer la démarche en prenant en compte les trois critères d'encadrement.

Exploiter les outils pour mettre en place une démarche collaborative.

Diplôme préparé : Autre Thème : BIM, Logiciels Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’œuvre : BIM managers – BIM coordinateurs – Architectes – Bureaux d’étude et d’ingénierie - Ingénieurs de conception – Economistes de la construction – Bureaux de contrôle

Programme :

Consultez le programme ici.