Prévention des risques construction pour la maîtrise d'ouvrage - TEC58

Afin de réduire les coûts liés aux pathologies, la maîtrise d’ouvrage doit impérativement s’inscrire dans un processus de management du risque construction d’une manière globale et pragmatique.

Pour cela, il faut d’abord identifier les risques pour ensuite pouvoir les traiter, les réduire et à terme les prévenir.



Objectifs :

Contribuer à la réduction de la sinistralité.

Inscrire le risque construction dans une démarche globale de gestion de projet.

Identifier les points essentiels de l’assurance aux différentes phases du projet de construction.

Diplôme préparé : Autre Thème : Aspects économiques et juridiques, Risques Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Connaître le rôle des différents acteurs d’une opération de construction. Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage publics et privés - Cocontractants du maître d’ouvrage : collectivités - EPL - Sociétés HLM - Promoteurs - Gestionnaires de patrimoine - Marchands de bien - AMO

Programme :

JOUR 1



9h-17h30

Denis MENARD, Risk management, assurances et prévention, ASSCOR



La méthodologie de gestion du risque :

Identification des risques.

Quantification des risques (fréquence/gravité).

Moyens de réduction des risques.



Présentation des typologies de risques en fonction des environnements : Comment les identifier ? Combien ça coûte ? Comment les réduire ? :



Risques naturels :

risques climatiques – l’exemple des inondations (30% des constructions en zone inondable…).

risques constructifs/sols – l’exemple des sols mouvants.



Risques administratifs et réglementaires :

risques administratifs – l’exemple du permis de construire.

risques réglementaires – les exemples de l’accessibilité et de l’énergie.



Risques humains (interfaces/relationnel) :

risques d’interfaces – l’exemple des variantes en cours de chantiers.

risques relationnels – l’exemple du management de chantiers.



JOUR 2



9h-17h30

François-Xavier DUSSAULX, Directeur, ASCCO INTERNATIONAL



L’assurance et le risque construction.



Le traitement du risque construction :

L’approche juridique du risque : droit public & droit privé.

Les conséquences sur le programme d’assurance.



Les obligations des acteurs de la construction en matière de couverture financière :

Le MO, les assurances obligatoires et facultatives.

Les autres acteurs, les assurances obligatoires et facultatives.



Les différents types de contrat et de polices :

Les dommages ouvrage.

Tous risques chantier.

Les responsabilités Civiles générales et décennales.

La nature et les niveaux de garantie.



Session :