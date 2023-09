Intégrer la biodiversité dans un projet de construction - BIO10

Catégorie : Formation continue

Les notions de biodiversité et de services rendus par la nature demeurent mal connues dans le milieu de la construction, alors que les attentes gagnent peu à peu du terrain. Une meilleure connaissance des écosystèmes et une compréhension des impacts d’un aménagement sont les clés pour tendre vers une valorisation et une restauration de la biodiversité.



En ville, où la demande sociale de nature est croissante, intégrer la biodiversité dès la conception nous offre l’opportunité d’imaginer des solutions innovantes pour concevoir une ville attrayante et résiliente.



Cette thématique s’inscrit également dans le nouveau cadre de référence HQETM, dans l’engagement pour le respect de l’environnement au sein de l’objectif pour la prise en compte de la nature et de la biodiversité.



Objectifs :

Appréhender le concept de biodiversité.

Connaître les réglementations liées à la biodiversité.

Être capable d’évaluer les impacts d’un projet sur la biodiversité et de mettre en oeuvre les mesures.

Proposer des solutions pour restaurer la biodiversité en ville.

Diplôme préparé : Autre Thème : Développement durable et rénovation Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’oeuvre : AMO – Bureaux d’études et d’ingénierie – Architectes Maîtres d’ouvrage publics et privés – Exploitants ‐ Entreprises de bâtiment

Programme :