Multirock : le nouveau filtre compact GRAF de 21 à 225 EH

GRAF
La solution sans électricité d’assainissement semi-collectif et collectif

Le filtre compact Multirock est la solution parfaite pour l’épuration des eaux usées issues de semi-collectifs/collectifs (campings, résidences, hôtels, bureaux, installations commerciales...). Cette solution est composée d’une fosse toutes eaux et d’une ou plusieurs unités de traitement en fonction de la capacité de traitement souhaitée. 

Fonctionnant sans électricité, le dispositif est totalement silencieux. Le filtre compact Multirock est disponible en version avec sortie basse gravitaire ou sortie haute avec poste de relevage afin de s’adapter à toutes les conditions de pose.

Matériaux (détail) :

  • 100 % recyclable

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fonctionne sans électricité
Gamme standard de 21 à 225 EH (autres capacités sur demande)
Adapté aux utilisations saisonnières
Silencieux et sans odeurs
Installation facile et rapide
Solution complète : prête à installer
Solution sécurisée : présence d'une alarme visuelle
Aucun composant électrique : pas de risque de panne
Economique : faible entretien
Adapté à tous types de terrains : pose dans la nappe phréatique possible (sous conditions)
Sortie basse ou sortie haute
Excellentes performances épuratoires

Divers

Assainissement autonome pour semi-collectifs et collectifs

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Depuis plus de 60 ans, la société GRAF fabrique et commercialise des solutions : pour...

45 route d'Ernolsheim
67120 DACHSTEIN
France

