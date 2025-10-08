Multirock : le nouveau filtre compact GRAF de 21 à 225 EH

La solution sans électricité d’assainissement semi-collectif et collectif

Le filtre compact Multirock est la solution parfaite pour l’épuration des eaux usées issues de semi-collectifs/collectifs (campings, résidences, hôtels, bureaux, installations commerciales...). Cette solution est composée d’une fosse toutes eaux et d’une ou plusieurs unités de traitement en fonction de la capacité de traitement souhaitée.

Fonctionnant sans électricité, le dispositif est totalement silencieux. Le filtre compact Multirock est disponible en version avec sortie basse gravitaire ou sortie haute avec poste de relevage afin de s’adapter à toutes les conditions de pose.

Matériaux (détail) :