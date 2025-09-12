Pourquoi continuer à remplacer des ressorts… alors qu’il est possible de s’en passer ?

Dépanner une porte sectionnelle industrielle sans attendre, quand les ressorts sont cassés ? C’est désormais possible. Javey, fabricant français de fermetures industrielles, lance un système universel breveté qui bouleverse les pratiques du secteur.

Dans les entrepôts, les sites logistiques ou les plateformes industrielles, une panne de porte sectionnelle peut rapidement tourner au casse-tête : ressort cassé, pièce indisponible, délai de réparation imprévisible, voire arrêt complet de l’activité. C’est précisément ce problème que le Kit Universel Sans Ressorts by Javey entend résoudre.

Compatible avec toutes les marques de porte sectionnelle industrielle motorisée et tout type de levée, le KIT UNIVERSEL SANS RESSORTS by JAVEY remplace l’ancien axe par un système sans ressort, autoportant et équipé d’un moteur tubulaire avec treuil de secours, parachutes à inertie et platines de fixation vissables. Cette innovation brevetée signée JAVEY permet un dépannage immédiat en une seule intervention : zéro attente, compatible toute marque et toute configuration. Prêt à poser, facile à transporter et stocker, ce kit est recoupable et modulaire sans soudure. Une vraie réponse terrain, simple et immédiate.

Disponible en longueurs prédéfinies (3, 4, 5 ou 6 mètres), le kit est facilement transportable (les axes sont livrés en deux parties au-delà de 3 m) et peut être stocké par les installateurs pour intervenir sans délai. Il existe également en version sur mesure pour les besoins spécifiques.

Autre avantage : le devis peut être établi dès l’appel du client, à partir de deux simples mesures (hauteur et largeur dos de montant). En supprimant le déplacement préalable, le délai d’intervention s’en trouve considérablement réduit. En éliminant les ressorts, ce kit réduit considérablement les risques de blessures pour les installateurs.

Le marquage CE peut être conservé en toute conformité, avec l’appui de fiches techniques du Groupement Actibaie.

