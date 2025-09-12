Rideau EROS TRANSPARENCE

Le modèle « TRANSPARENCE » permet ainsi de sécuriser les vitrines tout en conservant une visibilité optimale, valorisant les produits même après fermeture du magasin. Les variantes micro-perforées offrent quant à elles un compromis idéal entre sécurité et visibilité intérieure, tout en permettant une ventilation naturelle des espaces.

Ces rideaux sont par ailleurs certifiés classe au vent, attestant de leur résistance à des conditions climatiques particulières. Le soin apporté à l’emballage, avec des lames filmées et conditionnées sur palettes, témoigne également du souci constant d’excellence chez Javey.

En faisant d’EROS bien plus qu’une simple solution sécuritaire, Javey propose un produit innovant et performant, répondant pleinement aux exigences techniques, esthétiques et commerciales des professionnels de la fermeture.

Le rideau de protection TRANSPARENCE by Javey® embellit les vitrines et permet d’agrandir l’espace disponible pour les terrasses de cafés et restaurants. Pouvant aller jusqu’à 9 m de large, il sécurise les maisons individuelles. Il permet de profiter de la vue, tout en abritant du froid, du vent, de la pluie et des nuisances sonores. Ses lames en polycarbonate protègent contre les effractions et le vol. TRANSPARENCE by Javey® est la solution idéale pour élargir son horizon en toute sécurité.

