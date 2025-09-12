ConnexionS'abonner
Fermer

Rideau EROS TRANSPARENCE

JAVEY
Partager : 

Le modèle « TRANSPARENCE » permet ainsi de sécuriser les vitrines tout en conservant une visibilité optimale, valorisant les produits même après fermeture du magasin. Les variantes micro-perforées offrent quant à elles un compromis idéal entre sécurité et visibilité intérieure, tout en permettant une ventilation naturelle des espaces.

Ces rideaux sont par ailleurs certifiés classe au vent, attestant de leur résistance à des conditions climatiques particulières. Le soin apporté à l’emballage, avec des lames filmées et conditionnées sur palettes, témoigne également du souci constant d’excellence chez Javey.

En faisant d’EROS bien plus qu’une simple solution sécuritaire, Javey propose un produit innovant et performant, répondant pleinement aux exigences techniques, esthétiques et commerciales des professionnels de la fermeture.

Le rideau de protection TRANSPARENCE by Javey® embellit les vitrines et permet d’agrandir l’espace disponible pour les terrasses de cafés et restaurants. Pouvant aller jusqu’à 9 m de large, il sécurise les maisons individuelles. Il permet de profiter de la vue, tout en abritant du froid, du vent, de la pluie et des nuisances sonores. Ses lames en polycarbonate protègent contre les effractions et le vol. TRANSPARENCE by Javey® est la solution idéale pour élargir son horizon en toute sécurité. 

Labels et certifications (détail) :

  • classe au vent 5

Fiche technique

Divers

Vitrine, commerce, terrasse, restaurant...

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

JAVEY - Batiweb

JAVEY : Un des leaders dans la Fabrication des Fermetures en France Implantée au cœur...

1 Rue des Chênes
70700 GY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.