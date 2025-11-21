ARIANE NANO SANS RESSORTS : la révolution des petites portes sectionnelles
Publié le 21 novembre 2025
Dans un contexte où les contraintes de chantier, la sécurité et l’optimisation du temps guident l’activité des installateurs, une solution se distingue par sa capacité à simplifier l’intervention, tout en apportant une réponse technique précise : ARIANE NANO SANS RESSORTS, la porte sectionnelle motorisée développée par JAVEY pour les petites baies industrielles et les quais de chargement.
Fabriquée en France, cette innovation brevetée prolonge la dynamique de la gamme ARIANE, déjà reconnue pour son système sans ressorts qui a marqué une évolution notable sur le marché.
Une porte conçue pour l’efficacité opérationnelle
Au cœur du concept, le fonctionnement sans ressorts transforme l’expérience d’installation. Les risques liés à la tension des ressorts sont supprimés. Qui plus est, il n’est plus nécessaire de retourner sur chantier pour les retendre.
Son axe octogonal motorisé, autoportant et léger, facilite la manipulation et réduit considérablement le temps passé en hauteur. L’installation est pensée pour être directe : deux plaques de fixation suffisent, sans aucun fer de reprise, un avantage déterminant dans les environnements difficiles, les linteaux réduits ou les espaces contraints.
Parfaite pour les petites baies industrielles
ARIANE NANO SANS RESSORTS couvre des dimensions adaptées aux accès réduits :
- Largeur : jusqu’à 5 000 mm
- Hauteur : jusqu’à 3 500 mm
- Surface : 10,5 m² sans portillon / 9 m² avec portillon
Cette configuration la destine naturellement aux entrepôts compacts, ateliers, quais, zones logistiques étroites et bâtiments nécessitant une porte isolée, motorisée et sans contrainte de ressort. Pour les baies plus importantes, la gamme ARIANE SANS RESSORTS prend ensuite le relais.
Un niveau de sécurité conforme aux exigences actuelles
Conforme à la norme EN 13241, la porte intègre des dispositifs essentiels :
- Parachute de câbles
- Panneaux anti-pince-doigts
- Motorisation tubulaire 220 V (pression maintenue, impulsion, automatique)
- 25 cycles par jour et 18 tours/min, adaptés aux usages intensifs
Un large choix esthétique pour une intégration soignée
Pensée pour les environnements professionnels, ARIANE NANO SANS RESSORTS s’adapte à toutes les architectures grâce à une palette esthétique complète :
- Plus de 12 teintes standard
- Laquage RAL au choix
- Finitions Woodgrain, Deepmat, Stucco, avec ou sans rainures
- Oculus ou panneaux full-vision pour augmenter l’apport lumineux
Cette modularité permet une intégration harmonieuse sur tout type d’ouvrage : bâtiments industriels, centres de maintenance, zones logistiques, commerces, garages professionnels…
Performance et confort d’utilisation
Pour répondre aux exigences des sites soucieux des déperditions thermiques, la porte est équipée de panneaux 40 mm à mousse PU haute densité (40 kg/m³), affichant un U = 0,53 W/m²K.
La résistance au vent classe 3 (et jusqu’à 5 sur étude) renforce sa capacité à s’adapter aux sites soumis à des conditions climatiques exigeantes.
Pensée pour faciliter le travail des installateurs
- Installation rapide et sécurisée
- Suppression totale des ressorts
- Manipulation simplifiée
- Isolation renforcée
- Motorisation fiable
- Large choix esthétique
Avec ce concept, JAVEY propose une solution complète, efficace et pensée pour optimiser les chantiers : un avantage notable pour tous les installateurs souhaitant apporter une réponse technique performante et rentable à leurs clients.
