ARIANE NANO SANS RESSORTS : la révolution des petites portes sectionnelles

Dans un contexte où les contraintes de chantier, la sécurité et l’optimisation du temps guident l’activité des installateurs, une solution se distingue par sa capacité à simplifier l’intervention, tout en apportant une réponse technique précise : ARIANE NANO SANS RESSORTS, la porte sectionnelle motorisée développée par JAVEY pour les petites baies industrielles et les quais de chargement.

Fabriquée en France, cette innovation brevetée prolonge la dynamique de la gamme ARIANE, déjà reconnue pour son système sans ressorts qui a marqué une évolution notable sur le marché.

Une porte conçue pour l’efficacité opérationnelle

Au cœur du concept, le fonctionnement sans ressorts transforme l’expérience d’installation. Les risques liés à la tension des ressorts sont supprimés. Qui plus est, il n’est plus nécessaire de retourner sur chantier pour les retendre.

Son axe octogonal motorisé, autoportant et léger, facilite la manipulation et réduit considérablement le temps passé en hauteur. L’installation est pensée pour être directe : deux plaques de fixation suffisent, sans aucun fer de reprise, un avantage déterminant dans les environnements difficiles, les linteaux réduits ou les espaces contraints.

Parfaite pour les petites baies industrielles

ARIANE NANO SANS RESSORTS couvre des dimensions adaptées aux accès réduits :

Largeur : jusqu’à 5 000 mm

Hauteur : jusqu’à 3 500 mm

Surface : 10,5 m² sans portillon / 9 m² avec portillon

Cette configuration la destine naturellement aux entrepôts compacts, ateliers, quais, zones logistiques étroites et bâtiments nécessitant une porte isolée, motorisée et sans contrainte de ressort. Pour les baies plus importantes, la gamme ARIANE SANS RESSORTS prend ensuite le relais.

Un niveau de sécurité conforme aux exigences actuelles

Conforme à la norme EN 13241, la porte intègre des dispositifs essentiels :

Parachute de câbles

Panneaux anti-pince-doigts

Motorisation tubulaire 220 V (pression maintenue, impulsion, automatique)

25 cycles par jour et 18 tours/min, adaptés aux usages intensifs

Un large choix esthétique pour une intégration soignée

Pensée pour les environnements professionnels, ARIANE NANO SANS RESSORTS s’adapte à toutes les architectures grâce à une palette esthétique complète :

Plus de 12 teintes standard

Laquage RAL au choix

Finitions Woodgrain, Deepmat, Stucco, avec ou sans rainures

Oculus ou panneaux full-vision pour augmenter l’apport lumineux

Cette modularité permet une intégration harmonieuse sur tout type d’ouvrage : bâtiments industriels, centres de maintenance, zones logistiques, commerces, garages professionnels…

Performance et confort d’utilisation

Pour répondre aux exigences des sites soucieux des déperditions thermiques, la porte est équipée de panneaux 40 mm à mousse PU haute densité (40 kg/m³), affichant un U = 0,53 W/m²K.

La résistance au vent classe 3 (et jusqu’à 5 sur étude) renforce sa capacité à s’adapter aux sites soumis à des conditions climatiques exigeantes.

Pensée pour faciliter le travail des installateurs

Installation rapide et sécurisée

Suppression totale des ressorts

Manipulation simplifiée

Isolation renforcée

Motorisation fiable

Large choix esthétique

Avec ce concept, JAVEY propose une solution complète, efficace et pensée pour optimiser les chantiers : un avantage notable pour tous les installateurs souhaitant apporter une réponse technique performante et rentable à leurs clients.