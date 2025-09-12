Porte accordéon ZEUS

ZEUS by Javey est une gamme complète de portes accordéons, coulissantes, pliantes… pour des dimensions moyennes, grandes ou très grandes.

Nos portes ZEUS by Javey sont réalisées sur-mesure. Elles s’adaptent à toutes les exigences de chantier (découpe pour passage des caténaires…) et répondent aux besoins exceptionnels en termes d’ouverture ou de taille.

Pouvant aller jusqu’à 12 m de hauteur et 60 m de largeur, voire plus sur étude spéciale, très appréciées comme portes de bâtiments industriels de grande largeur ou grande hauteur, elles sont idéales et trouvent naturellement sa place dans les usines, aéroports, casernes, bases nautiques, comme pour les locaux de l’armée (casernes militaires…), les centres de secours, les dépôts et hangars de maintenance des bus, tramway ou trains, les gares SNCF, …

Elles s’adaptent à toutes les configurations de chantiers. Résistante au vent (classe 4 ou 5), elle peut être coulissante (ZEUS Flux), pliante (ZEUS Essentia, ZEUS Liber ou ZEUS Librum), battante avec 1 ou 2 vantaux (ZEUS Exit), à empilage au plafond (ZEUS Vertigo), avec ou sans rail au sol.

La rigidité et la robustesse de ZEUS sont assurées par les panneaux sandwich en acier avec mousse PU sans CFC ininflammable (densité 40 kg/m³), renforcés latéralement par un cadre porteur en acier galvanisé 20/10e. La conception des panneaux ISOMAX est étudiée pour empêcher les ponts thermiques et optimiser l’isolation.

ZEUS est esthétique et conçue pour durer : les charnières partiellement cachées sont fixées directement sur la structure porteuse du panneau et dissimulées par le joint de tenue. Laquées noir et munies de bagues anti-usure à roulement à bille, elles permettent un réglage facile des panneaux entre eux.

JAVEY est la seule société à proposer en France une porte de grandes dimensions certifiée CR3. Cette certification est un gage de sécurité important, approuvée par le Ministère de la Défense.

Sa conception pliable permet une ouverture et une fermeture rapides, ce qui facilite le flux des marchandises et des véhicules. Ses mécanismes de fonctionnement simples et fiables limitent les coûts de maintenance et prolongent sa durée de vie. Grâce à sa fabrication sur-mesure, ZEUS by Javey s’adapte à toutes les exigences de chantier. Chaque projet fait l’objet d’une étude spécifique, en concertation avec l’architecte et le maître d’ouvrage. Avec ses dimensions allant jusqu’à 100 mètres de large ou 20 mètres de haut, elle répond à tous les besoins, même exceptionnels, en termes d’ouverture ou de taille.

Labels et certifications (détail) :