L'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation - TEC51

L’étanchéité des réseaux de ventilation a un impact sensible sur la qualité de l’air du bâtiment, sur la consommation des auxiliaires de ventilation mais aussi sur la déperdition énergétique en hiver comme en été sur les bâtiments avec conditionnement d’air. Cette formation présente le sujet, ses impacts, l’intérêt de faire des essais et les différents points qui sont nécessaires pour engager une démarche qualité sur ce thème.



Objectifs :

Connaitre les enjeux de l’étanchéité et les exigences réglementaires.

Savoir comment les tests sont réalisés et doivent être prescrits.

Savoir les points clés pour améliorer les pratiques et/ou engager une démarche qualité sur ce sujet.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés courants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Connaître le domaine de la ventilation ou avoir suivi la formation « Les systèmes de ventilation traditionnels et innovants » (TEC50). Publics ciblés : Maitres d’ouvrages - Fabricants et installateurs de systèmes de ventilation – Contrôleurs techniques - Tous professionnels ayant à connaître les enjeux de l’étanchéité des réseaux de ventilation

Programme :

9h-17h30

Julien BOXBERGER, Formateur référent, Bureau d'études Aérauliques et Acoustiques, ALLIE’AIR



Les enjeux de l’étanchéité

Impact QAI.

Puissance absorbée des ventilateurs.

Impact sur les déperditions et les charges d’été.

Le livre blanc ventilation et l’étanchéité.



Rappels réglementaires et normatifs en habitat et tertiaire

Normes d’essais et FD E 51-767.

Objectifs RT2012.

L’étanchéité dans le DTU 68.3 parties 1.1.1 à 1.1.4

Recommandations en tertiaire.

Labels.



Réalisation d’un test d’étanchéité des réseaux

Présentation de l’essai (vidéo).

Sa prescription, la différence entre le FD E 51-767 et la NF EN 12237



Présentation des principaux composants d’un réseau de ventilation

Composants de VMC et de conditionnement d’air et leur impact.

Comment réussir une bonne étanchéité à l’air (annexe C du DTU 68.3…)



Améliorer les pratiques et démarche qualité

Sensibiliser/former les acteurs.

Inspections visuelles en cours d’installation.

Tests intermédiaires et finaux.



Conclusion

Réponses aux questions.

Tour de table.



