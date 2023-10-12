Laser croix "Pocket cross laser 2G"

Modèle : POCKET CROSS LASER 2G.

Couleur du faisceau : laser vert.

Portée : 25 m.

Précision : +/- 0.2 mm / m.

Dimension L x l x H : 125 x 100 x 66 mm.

Batterie : 4 x 1,5V AA.

Classe laser : 2.

Filetage : 1/4 et 5/8".