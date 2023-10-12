ConnexionS'abonner
Laser croix "Pocket cross laser 2G"

ROMUS
Pourquoi choisir le Pocket Cross Laser 2G :

  • Les diodes laser VERTES spéciales haute performance projettent 2 lignes laser parfaitement visibles. (1 verticale + 1 horizontale)
  • Idéal pour l’alignement de carrelages, revêtements muraux, de supports de fenêtres, de portes, etc.
  • La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d'utiliser l'appareil aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale par exemple sur des profilés.
  • Nivellement automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
  • Fonction inclinaison pour faire des rampants.
  • Les lignes laser peuvent être activées individuellement.
  • L’appareil avertit par signal lumineux lorsqu’il se trouve au-delà de la plage d’auto-nivellement de 3°.
  • Système de blocage du balancier pendant le transport.
  • Filetage ¼ et 5/8 pouce pour fixation de trépieds.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Modèle : POCKET CROSS LASER 2G.
Couleur du faisceau : laser vert.
Portée : 25 m.
Précision : +/- 0.2 mm / m.
Dimension L x l x H : 125 x 100 x 66 mm.
Batterie : 4 x 1,5V AA.
Classe laser : 2.
Filetage : 1/4 et 5/8".

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
