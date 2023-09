Les systèmes de ventilation traditionnels et innovants : choix et optimisation - TEC50

Catégorie : Formation continue

Un bâtiment répond fondamentalement à l’objectif de créer un environnement protégé des éléments extérieurs. Les exigences sur cet environnement intérieur portent en particulier sur le confort (température, humidité, etc.) et sur la santé (qualité de l’air intérieur, etc.).



Si l’on ne renouvelle pas suffisamment l’air intérieur, l’enveloppe du bâtiment peut créer un environnement confiné qui n’élimine pas les pollutions produites à l’intérieur du bâtiment. Outre les conséquences sur la santé des occupants, l’accumulation d’humidité et les phénomènes de condensation peuvent altérer le bâtiment dans le temps.



Objectifs :

Maîtriser les technologies, performances, règles de conception et de mise en œuvre des systèmes de ventilation.

Choisir et optimiser les systèmes les plus adaptés aux critères de renouvellement d’air et de performances énergétiques attendues.

Repérer les différentes pathologies issues d’une mauvaise mise en œuvre et les moyens de les prévenir.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Connaître les bases de la thermique du bâtiment et de la thermique du bâtiment et de la ventilation ou avoir suivi la formation "Panorama de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe" (ENR17) Publics ciblés : Contrôleurs techniques - Responsables maintenance et exploitation - Responsables hygiène et sécurité - Architectes - Fabricants de systèmes de ventilation - Laboratoires de contrôle et d’analyse - Experts judiciaires et assurances

Programme :

JOUR 1



9h-17h30

Julien BOXBERGER, Formateur référent, Bureau d'études Aérauliques et Acoustiques, ALLIE’AIR



Les fonctions de la ventilation (la qualité de l’air intérieur) et les contraintes (thermique, acoustique…), risques pathologiques.



Les systèmes et composants de la ventilation :

Les systèmes traditionnels en habitat.



Les principales exigences réglementaires :

Renouvellement de l’air.

Ventilation en habitat.



Méthodologie de réception d'une installation de VMC.



Les systèmes et composants de la ventilation :

les systèmes traditionnels en tertiaire



JOUR 2



9h-17h30

Julien BOXBERGER, Formateur référent, Bureau d'études Aérauliques et Acoustiques, ALLIE’AIR.



Les principales exigences réglementaires sur le renouvellement de l’air et la ventilation en tertiaire.



Méthodologie de réception d'une installation de conditionnement d'air (Guide Diagvent).



Importance de la mise en œuvre d’une installation de ventilation : focus sur l’étanchéité à l’air des réseaux.



Les techniques innovantes de ventilation :

La ventilation mécanique contrôlée double flux.

Le puits canadien.

La modulation.

La surventilation nocturne.



Importance de l'installation, entretien et maintenance.



Débat avec la salle.



