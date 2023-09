Mettre en place une méthode collaborative BIM - BIM11

Catégorie : Formation continue

La maquette numérique (BIM) joue un rôle central dans le secteur du bâtiment. En effet, elle permet d’aborder l’acte de construire d’une façon adaptée aux enjeux complexes et pluridisciplinaires de la construction durable et ce à travers une démarche collaborative entre les acteurs depuis la conception jusqu’aux chantiers et l’exploitation.



Objectifs :

Mettre en place une organisation multi-acteurs BIM sous un mode collaboratif.

Organiser un processus de traçabilité des informations produites sur la maquette numérique BIM.

Rendre la maquette numérique accessible aux acteurs via le déploiement d’une plateforme collaborative.

Diplôme préparé : Autre Thème : BIM, Logiciels Montant : 1 590 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Maîtriser la gestion d’un projet de construction, avoir une connaissance des enjeux du BIM ou avoir suivi le stage «Fondamentaux du BIM dans le bâtiment » (eBIM2) en formation 100% à distance. Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage : Gestionnaires de patrimoine - Bailleurs sociaux ‐ Exploitants

Maîtres d’oeuvres : Bureaux d’études et d’ingénierie ‐ AMO ‐ Economistes de la construction ‐ BIM manager - Architectes - Entreprises de construction

Programme :