Soupape antigel compacte iStop® PLUS

L'Europe vise à créer une société à impact zéro d'ici 2050. Parmi les principales mesures envisagées figurent des mesures de soutien pour le secteur résidentiel, afin de limiter sa consommation et les émissions qui en résultent.

Les pompes à chaleur jouent un rôle central dans cette transition.

Les installations de pompes à chaleur se composent souvent d'une unité externe directement connectée aux tuyaux de départ et de retour. C’est cette partie de l’installation qui est exposée au risque de gel. Pour éviter cela, plusieurs solutions existent comme les câbles chauffants, mais cette solution est loin d'être idéale, notamment en cas de panne de courant. Quant au glycol son l'utilisation est une alternative coûteuse et également une source de pollution.

Cependant, la soupape de sécurité antigel iStop®PLUS fonctionne parfaitement même sans électricité, grâce à son dispositif mécanique.

Pourquoi installer la valve antigel iStop®PLUS

La protection des pompes à chaleur passe également par la protection du circuit hydraulique qui y est connecté. En l'absence d'alimentation électrique et par temps très froid, la pompe à chaleur et le système risquent d'être endommagés par la formation de glace.

La soupape antigel est un système de protection mécanique qui maintient en mouvement l'eau contenue dans le circuit. Lorsque la température de l'eau dans le tuyau descend en dessous de 3 °C, l'obturateur de la soupape s'ouvre et évacue une quantité d’eau suffisante à créer le flux, empêchant ainsi la formation de glace et protégeant l’ensemble de l’installation avec pompe à chaleur.

Où installer iStop®PLUS ?

Elle doit être installée aussi près que possible de la pompe à chaleur, sur le tuyau de départ et sur le tuyau de retour.

Labels & Certifications (détail) :