MON POTE : cutter / rabot
CUTTER/RABOT : le couteau suisse du plaquiste, toujours là quand il faut !
Outil à main double fonction avec une lame cutter retractable, sécable et interchangeable de 25 mm avec une râpe de 110 mm.
- Cutter / Rabot (2 en 1)
- Spécial plaque de plâtre
- Manche antidérapant et antiglisse
- Pour droitiers et gauchers
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Lame cutter rétractable, sécable et interchangeable de 25 mm, ep. 7 mm
Râpe de 110 mm, fixée à l'outil
Manche antidérapant et antiglisse pour une prise en main irréprochable
Adapté pour les droitiers et les gauchers
Manche : réalisation bimatière ABS rigide, caoutchouc et élastomère résistant aux chocs
Dimensions : longueur de 190 mm et largeur de 50 mm
Poids : 146 grammes
