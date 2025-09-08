MON POTE : cutter / rabot

Lame cutter rétractable, sécable et interchangeable de 25 mm, ep. 7 mm

Râpe de 110 mm, fixée à l'outil

Manche antidérapant et antiglisse pour une prise en main irréprochable

Adapté pour les droitiers et les gauchers

Manche : réalisation bimatière ABS rigide, caoutchouc et élastomère résistant aux chocs

Dimensions : longueur de 190 mm et largeur de 50 mm

Poids : 146 grammes