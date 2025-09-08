ConnexionS'abonner
Fermer

MON POTE : cutter / rabot

SEMIN
Partager : 

CUTTER/RABOT : le couteau suisse du plaquiste, toujours là quand il faut !

Outil à main double fonction avec une lame cutter retractable, sécable et interchangeable de 25 mm avec une râpe de 110 mm.

  • Cutter / Rabot (2 en 1)
  • Spécial plaque de plâtre
  • Manche antidérapant et antiglisse
  • Pour droitiers et gauchers

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Lame cutter rétractable, sécable et interchangeable de 25 mm, ep. 7 mm
Râpe de 110 mm, fixée à l'outil
Manche antidérapant et antiglisse pour une prise en main irréprochable
Adapté pour les droitiers et les gauchers
Manche : réalisation bimatière ABS rigide, caoutchouc et élastomère résistant aux chocs
Dimensions : longueur de 190 mm et largeur de 50 mm
Poids : 146 grammes

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.