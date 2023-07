Caméléo : anticiper la transformation dès la conception de l’ouvrage.



Concevoir des bâtiments durables, pensés structurellement pour être évolutifs et se convertir facilement en immeubles de logements ou en espaces tertiaires : Rector a voulu répondre à ce défi aux côtés des architectes en développant Caméléo. Ce nouveau système est une structure en béton conçue sur-mesure et préfabriquée en usine pour s’affranchir des murs porteurs et intégrer tous les éléments résistants dans l’épaisseur du plancher.

Grâce à sa grande adaptabilité (pas de retombées de poutres, ni de cloisonnements lourds), les plateaux libres se prêtent à toutes les configurations et le bâtiment construit aujourd’hui s’adapte aisément à de nouveaux usages de demain. La transformation peut être ainsi prévue dès la conception de l’ouvrage en choisissant judicieusement l’emplacement des poteaux.



En 2022, Rector vous proposera un configurateur Caméléo pour faciliter sa mise en œuvre et l’organisation de vos chantiers.