Rectosten rEPS : l'entrevous recyclé pour des planchers durables et bas carbone

En accord avec le principe de l'économie circulaire "Consommons mieux, gaspillons moins", Rector a développé le Rectosten rEPS, un entrevous innovant fabriqué à partir de 95% de billes de polystyrène recyclées.

Le Rectosten rEPS n'est pas seulement un entrevous écologique, c'est aussi un entrevous performant ! Adapté aux maisons individuelles, aux logements collectifs et aux ERP, il offre un niveau de qualité et une performance thermique identiques aux entrevous en polystyrène traditionnels, tout en permettant de réduire considérablement le bilan carbone des planchers bas.

Un gain carbone significatif

Disponible en UP 23, 19 et 15, et associé à nos poutrelles optimisées, le Rectosten rEPS affiche un gain carbone de 9,15 kg/m² eq CO² sur le plancher*. Cela permet d'envisager sereinement les prochains seuils de la RE2020.

*Pour un plancher bas de 95 m² destiné à une maison individuelle, l'empreinte carbone de la superstructure-maçonnerie diminue d'environ 10%, ce qui correspond à une réduction du poids carbone du plancher de 9,15 kg/m² eq CO².

De plus, pour minimiser davantage votre impact environnemental, nous vous proposons un plan de pose optimisé pour chaque projet. Cela vous permettra de tirer parti de notre expertise pour réaliser un calepinage en parquet et ainsi éviter la surconsommation et les chutes inutiles.

Les avantages du Rectosten rEPS :